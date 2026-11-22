Cinque articoli, nessun nuovo reato e una definizione che spacca il Parlamento. Il 17 novembre la Camera ha approvato in via definitiva il DDL antisemitismo con 147 sì, 93 no e cinque astenuti. Il punto più contestato è l’adozione della definizione operativa IHRA con i suoi undici indicatori: secondo le opposizioni rischia di confondersi con la critica politica a Israele. Tre settimane prima, il 26 ottobre, la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta dell’ONU aveva presentato all’Assemblea generale un rapporto che parla di genocidio ancora in corso a Gaza e di crimini contro l’umanità in Cisgiordania. Israele respinge queste conclusioni.

Ieri un Pulitzer, oggi il silenzio.

Come termine di paragone Giorgio Bianchi sceglie le parole recenti di Seymour Hersh, il reporter che rivelò il massacro di My Lai: “Farò valere il mio grado, quello del giovane reporter freelance un po’ punk che per primo rivelò al mondo il massacro di My Lai e che, mentre la guerra era ancora in corso, scrisse due libri pieni di dettagli espliciti sugli omicidi e sugli abusi sessuali commessi dai miei connazionali su ordini diretti degli ufficiali dell’unità. Due generali e un colonnello osservavano quegli orrori dall’alto, a bordo dei loro velivoli”. Il confronto con l’oggi è impietoso: “Si confronti il trattamento riservato a quella vicenda con la scarsissima copertura che i media occidentali hanno dedicato al più recente rapporto delle Nazioni Unite sull’orrore che continua a consumarsi a Gaza e in alcune zone della Cisgiordania sempre più brutalizzata”.

La lettura è netta: “Ci sta dicendo che da giovane poteva raccontare i massacri e gli stupri dei suoi connazionali e vincerci un Pulitzer. Oggi questa roba non è più possibile”.

Conta anche chi firma quel rapporto: “È stato redatto da una commissione internazionale indipendente sotto l’egida delle Nazioni Unite, quindi non parliamo di un rapporto di parte”. L’accusa più pesante riguarda la Cisgiordania, dove Hamas non c’è: “L’escalation delle azioni dell’esercito israeliano fa parte di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile. Non ci sono due eserciti, c’è un esercito che sta attaccando una popolazione civile”.

Stesse parole, ma in Italia.

A questo punto il discorso arriva alla nuova legge: “Molto probabilmente in futuro, a causa del DDL antisemitismo, questa cosa non si potrà dire. La potrà dire un americano negli Stati Uniti, ma in Italia magari un’associazione israeliana ti fa causa e finisci a processo perché, siccome lo Stato israeliano è di fatto equiparato al popolo, dicendo che il governo sta massacrando i civili stai commettendo, secondo il loro criterio lunare, un atto di antisemitismo”.