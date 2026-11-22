Una giacca da 100 euro che a inizio novembre sale a 130 e al Black Friday ricompare a 91 con un bel -30%: lo sconto reale è del 9%. Non è un caso di scuola. La Commissione europea e le autorità di tutela dei consumatori di 23 Paesi UE, più Islanda e Norvegia, hanno controllato 314 negozi online durante il Black Friday e il Cyber Monday 2025. Il 30% indicava gli sconti in modo scorretto, mentre la legge impone di calcolarli sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Intanto, secondo Altroconsumo, l’83% degli italiani si prepara a comprare il 27 novembre, con una spesa media di 246 euro. Solo l’1,4%, però, conosce le regole sugli sconti.

Non le ignorano solo i clienti. Alessandro Ronga, co-founder di Notoria, accompagna ogni giorno le aziende nell’e-commerce: “Il consumatore va sempre tutelato, ma chi vende online e non rispetta le normative rischia multe molto salate. E non è detto che i commercianti conoscano le regole”.

Il cervello fa il resto. “Capita a tutti, e io sono il primo a viverlo, anche se conosco le logiche che stanno dietro queste offerte. È psicologia umana: uno sconto importante su un prodotto che stiamo già cercando fa salire la voglia di comprarlo subito. E molti comprano cose di cui non hanno bisogno solo perché pensano di aver fatto un affare”.

La regola c’è, e si vede

Perché allora un negozio su tre ignora la Direttiva Omnibus? “È una questione di margini: ogni sconto riduce il guadagno effettivo dell’imprenditore. Però la direttiva obbliga i venditori a indicare sulla pagina prodotto il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, quindi quel dato è visibile a tutti”.

Il buon affare, del resto, si prepara prima. “Esistono estensioni per il browser che mostrano lo storico dei prezzi. Il consiglio, però, è fare prima una lista dei prodotti che si vogliono comprare, annotando il prezzo di partenza, così da poter valutare lo sconto quando arriva. E poi confrontare più siti: la giacca di un marchio famoso non la vende una sola piattaforma, e il confronto dice se il prezzo di riferimento è in linea con il mercato”.

Il conto alla rovescia mente due volte

“I countdown falsi sono rapidissimi e parlano di minuti: se apro una pagina prodotto e il prezzo è scontato solo per i prossimi dieci minuti, deve scattare l’allarme. Basta controllare la data di fine dei saldi, che viene sempre comunicata. Di solito non si sconta un singolo prodotto, ma un’intera categoria o tutto il sito. Così si compra senza la fretta di decidere in pochi minuti”.