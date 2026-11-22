Tutto inizia dall’infortunio di Alajbegović che propizia l’ingresso di Woltemade. L’avvicendamento avviene a fine primo tempo, con la gente dello Stadium che intona cori di contestazione e protesta. I tifosi presenti oggi a Torino hanno loro malgrado assistito a 45 minuti di errori tecnici da record in Serie A. Nel primo tempo la Juventus attacca in maniera sterile, occupando la metà campo avversaria senza idee; il Venezia trova ampi spazi in contropiede e vanifica tutte le occasioni causa basso livello tecnico dei propri attaccanti. Inizia il secondo tempo, Kolo Muani si posiziona come esterno d’attacco, il punto di riferimento tedesco al centro dell’area aiuta la Juventus, e come dicevamo, la sorte arride ai bianconeri. McKennie liscia in area a pochi metri dal portiere, la palla resta lì, l’americano la colpisce in seconda battuta: la respinta finisce sui piedi di Woltemade che a centro area deve solo metterla in porta.

Il gol scioglie le resistenze del Venezia, la squadra di Spalletti prende coraggio, i tifosi iniziano a incitare la squadra e mettono da parte i fischi. Segnano Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani. Il francese da esterno punta, salta l’uomo, si guadagna un rigore. La Juventus vince, si riporta al sesto posto. Sarà fondamentale recuperare gli infortunati, Yldiz in testa, e magari aggiungere qualità nel mercato di gennaio. Arrivano tre punti importanti in questa giornata, ma per competere con le 5 che sono davanti in classifica, serve di più.