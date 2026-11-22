Contro un’Atalanta che fa il possibile, fino alla fine, l’Inter non riesce a fare il necessario, consentendo al pubblico della “New Balance Arena” di continuare a sperare, soprattutto quando la botta di sinistro di De Ketelaere fissa il 3 – 4 sul tabellino, per poi gioire quando Kessie trasforma il rigore del definitivo 4 – 4.

Quante Inter abbiamo visto, in una sola gara? Quale Inter vorrebbe consolidare Cristian Chivu alla luce di un secondo tempo che ha avuto contenuti che potremmo definire in parte paradossali?

Il fatto, a parte alcune splendide prestazioni personali (ovviamente Pio Esposito per le realizzazioni, ma ancora di più Thuram per l’impatto sulla gara), è che un’Inter quasi sempre in grado di esercitare e far percepire al pubblico una riconoscibile superiorità tecnica, al tempo stesso ha consegnato all’avversario gli spazi giusti per tentare di dare l’assalto alla porta di Martinez, che nel finale ha dovuto scalzare ogni altro compagno di squadra dal ruolo di protagonista. Sono stati bravi gli orobici a non abbattersi dopo il momentaneo 1 – 3? Certo che sì; non è stata in grado l’Inter, con i nomi che la sua rosa può vantare, a frustrare definitivamente le intenzioni di un avversario che alla vigilia era sull’orlo della crisi? Certo Kessie.