

L’articolo 37 della legge di bilancio 2027 prevede il rinvio in 10 rate annuali, fino al 2036, delle compensazioni dei crediti Superbonus derivanti da spese del 2023. Questa misura, che interessa circa 20 miliardi di crediti fiscali, trasforma di fatto il credito d’imposta in un prestito forzoso e involontario concesso allo Stato. In altri termini, le imprese che avevano acquisito questi crediti a titolo oneroso si trovano così a dover reperire la liquidità autonomamente sul mercato per pagare le proprie imposte. Insomma, il differimento temporale genera un evidente vantaggio di cassa per le finanze pubbliche, cioè ancora una volta abbiamo uno Stato avverso al mondo privato, mentre l’onere finanziario dell’operazione viene scaricato totalmente sui privati.

Dubbi di legittimità costituzionale: ragionevolezza e proporzionalità

Insomma, a differenza dei ritardi imputabili ai contribuenti sanzionati dall’erario, questo slittamento imposto dallo Stato non prevede alcuna remunerazione o interesse a favore dei titolari. Questo provvedimento solleva anche dei seri dubbi di legittimità costituzionale riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dall’articolo 3 della Costituzione.

Piccole imprese penalizzate e rischio di contenzioso

La norma, infatti, tratta in modo identico soggetti in condizioni profondamente differenti, penalizzando soprattutto le piccole imprese rispetto ai grandi operatori finanziari: quindi sono danneggiate le piccole imprese e si creano inoltre forti disparità tra crediti fiscalmente comparabili, danneggiando in modo retroattivo chi aveva programmato l’utilizzo dei fondi secondo dei tempi ordinari. Insomma, questo intervento normativo rischia di violare la tutela dell’affidamento legittimo e, senza l’introduzione di correttivi o clausole di salvaguardia per i contratti già perfezionati, il provvedimento aprirà inevitabilmente la strada a un ingente contenzioso legale, perché la certezza delle regole è essa stessa un valore economico e giuridico. Insomma, abbiamo proprio l’impressione, come professionisti e piccoli imprenditori, di essere in uno Stato che è avverso all’attività d’impresa e che ha scarsa tutela del diritto. Ma io credo che l’origine di tutto questo sia nelle regole che impongono alla politica italiana di fare quello che sta facendo: sono le regole dettate dalla dittatura europea.