Tredici pacchetti di aiuti in meno di cinque anni di guerra, e l’ultimo è passato solo dopo uno stallo dentro la maggioranza. Il decreto presentato da Guido Crosetto al Copasir il 10 novembre è rimasto fermo in attesa della firma di Giancarlo Giorgetti, che l’ha firmato la sera dell’11. Nel frattempo la Lega ribadiva il suo no a nuovi invii. Nel pacchetto ci sono generatori per i civili ma anche armi per la difesa antiaerea. Nel Paese, intanto, cresce la stanchezza di chi si chiede se da questo conflitto si uscirà mai. Davide, un ascoltatore di Genova, lo dice senza giri di parole: “Siamo una colonia, ma ci siamo stufati di pagare per far piacere agli Stati Uniti. Sarà mai possibile uscire da questo conflitto?”.

Per Giorgio Bianchi la domanda ne nasconde un’altra, quella della sovranità. “Il nostro problema è lo stesso degli ucraini e di tutti i paesi a sovranità limitata che rientrano in una sfera di influenza. I nostri politici cercano di mascherare il sostegno all’Ucraina con una veste morale, ma se non fossimo sotto l’influenza degli Stati Uniti tutti se ne fregherebbero altamente. Succede lo stesso con Gaza: da noi non c’è gente che si strappa le vesti per i bambini e le donne massacrate”.

Chi ha la forza, la esercita

Secondo Bianchi la radice è demografica. “Siamo la nazione più vecchia del pianeta, con un’età media di 50 anni. L’Europa è vecchia e opulenta e non ha nessuna voglia di ribellarsi. Una vera domanda di sovranità comporterebbe un’assunzione di responsabilità: bisognerebbe ricominciare a fare figli, ringiovanire l’albero”.

Il contrasto è con Teheran. “L’Iran resiste a Stati Uniti e Israele non perché abbia altrettanta tecnologia o altrettante armi, ma perché è una nazione giovane, con il 70% della popolazione sotto i 35 anni. Gli iraniani, pur detestando in larga parte il loro regime, hanno capito che è l’unico baluardo che li difende e preferiscono rimanere se stessi piuttosto che diventare altro. Gli ucraini, invece, hanno venduto storia, passato e sottosuolo in cambio di una presunta indipendenza che non avranno mai”.

Una sfera d’influenza non si attraversa

“Il cambiamento è antropologico e irreversibile. Oggi ci definiamo occidentali, cosa che non siamo mai stati. Abbiamo assunto uno stile di vita anglosassone, non mediterraneo, e stiamo trasformando le città, l’economia, i rapporti familiari”.

Resta da capire chi dovrebbe guidare la riscossa. “Abbiamo un’élite imprenditoriale completamente lontana da qualsiasi interesse nazionale, che non investe nel futuro del Paese. Con i suoi capitali potrebbe mettere in piedi una resistenza, e invece si vanta del lusso. Con un terzo polo dell’informazione serio, quel 50% del Paese che oggi tace avrebbe finalmente una voce e un obiettivo da trasmettere ai giovani. Volete che il vostro Paese, così com’è stato per centinaia di anni, sparisca? Oppure volete che rinasca e rifiorisca? È una scelta che spetta a ciascuno di noi”.