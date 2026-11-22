Il Milan dopo aver trovato il gioco, dopo la consacrazione di un grande esterno come Moreira, oggi riscopre anche il suo attaccante. Ramos segna e gioca una partita da migliore in campo, con le solite sponde, i soliti palloni recuperati, ma più convinzione in zona gol. Amorim chiede tempo per arrivare a competere per lo Scudetto, il suo Milan (al netto di qualche stop fisiologico) cresce di settimana in settimana. Il Frosinone ha fatto l’errore di affidarsi troppo sconsideratamente al proprio gioco, esponendosi a ripartenze in campo aperto che a San Siro sono quasi sempre letali.

Nonostante gli infortuni Alvini trova sempre calciatori che esprimono un calcio dinamico e divertente, troppo fragile per Milano, ottimo per cercare punti altrove. La partita finisce 5 a 1, segnano Jashari, Ramos, Cissé e Pulisic; per il Frosinone Masini e Calvani (ma nella propria porta.