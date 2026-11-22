Una società quotata deve crescere per sempre, altrimenti muore. E se il mercato dei farmaci è saturo? I sani diventano i malati.

Dal 2021 i 53 Paesi della Regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità condividono una tabella di marcia comune sulle vaccinazioni, l’Agenda europea per l’immunizzazione 2030, che tra le sue priorità mette l’impegno dei governi e la “domanda” di vaccini da parte dei cittadini. Intanto a Bruxelles il pacchetto farmaceutico, la riforma che manda in pensione le regole sui medicinali scritte nel 2001 e nel 2004, è arrivato all’ultimo miglio: il Consiglio dell’Ue lo ha adottato il 28 settembre e manca soltanto il voto finale del Parlamento europeo, atteso nella plenaria di fine novembre.

Per capire dove porta questa strada, bisogna partire da un luogo che con la medicina non c’entra niente: un listino di Borsa. “La Borsa è uno dei cancri della nostra società moderna. L’economia è la patologia del nostro sistema, e soprattutto la Borsa”.

Crescere per sempre, o morire

Il meccanismo è semplice, ed è proprio la sua semplicità a renderlo spietato. Sulla carta la Borsa serve a finanziare le società che vogliono crescere perché hanno creato un nuovo prodotto. Ma se questo concetto della speculazione su una società privata lo proiettiamo all’infinito, ecco la patologia. Io chiedo agli investitori di investire il loro denaro perché quel denaro crescerà. Ma questo significa che quelle società devono continuare sempre a crescere, all’infinito, altrimenti gli investitori ritirano i loro investimenti e la società fallisce.

L’avvocata Renate Holzeisen porta il discorso sul terreno del diritto, ed è lì che il quadro si fa più netto: “Non si può lasciare un settore così fondamentale per la salute e per la vita dei cittadini al mero gioco del mercato. L’impronta del diritto dei medicinali è quella di assecondare gli interessi dei produttori, non di garantire la tutela della vita e della salute dei cittadini. Questo è il nocciolo della questione”.

Il mercato saturo

Il problema, per chi vende farmaci, è che prima o poi i clienti finiscono. Queste società sono arrivate a un punto in cui il mercato è saturo. Perché? Perché le persone, grazie a Dio, stanno bene: il nostro sistema immunitario, se lo lasci in pace, si difende da solo. Andate a chiedere a uno squalo se ha bisogno di un farmaco. Non ne ha bisogno, perché milioni di anni hanno plasmato il suo sistema immunitario: muore di vecchiaia, di naturale consunzione.

Quando i malati non bastano più, la soluzione l’aveva già scritta il teatro un secolo fa. È la filosofia del dottor Knock, il medico di Jules Romains protagonista di Il trionfo della medicina: il segreto sarà curare i sani. Se curiamo solo i malati, poi la gente guarisce, e che cura è? Dobbiamo curare i sani e dobbiamo creare malattie. Lo stesso filo porta a “Inventori di malattie”, l’approfondimento di Rai 3 ritirato che conserviamo ancora in archivio.

Da qui alla riforma il passo è breve. Se a questo punto date a questi soggetti la possibilità di stabilire d’autorità, con una decisione che viene dalle loro lobby, cosa inocularci e cosa somministrarci, state curando i sani. Avete raggiunto il vostro scopo. E dopo cosa vorrete curare? Gli abitanti di Marte? Quelli su Alfa Centauri, per far crescere le vostre azioni e soddisfare la fame insaziabile dei vostri investitori, o di voi stessi?

Quattro righe

Basta un passaggio dell’Agenda per l’immunizzazione per capire il tono. Il testo recita: “È una priorità strategica garantire che i leader nazionali sostengano e dimostrino il loro impegno nei confronti dei programmi di immunizzazione e che l’immunizzazione sia apprezzata e ricercata attivamente da tutte le persone”.

Sono le parole scelte a non tornare. “Priorità strategica, leader nazionali: sono parole che si usano in guerra, non nella medicina, che è un’altra cosa, nella cura della persona. Qui è come se fosse un’emergenza continua e costante. Queste quattro righe sono una minaccia palese alla politica, perché indottrini le persone. E lo mascherano con la bella parola: che l’immunizzazione sia apprezzata e ricercata attivamente da tutte le persone. Che spavento.

Fabio Duranti, 21 novembre 2026