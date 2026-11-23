Dodici giornate, il primo posto in classifica e una serie di prestazioni convincenti nonostante un’emergenza infortuni che ha costretto la Lazio a modificare ripetutamente il proprio assetto. Il rendimento dei biancocelesti alimenta il dibattito sulle ambizioni stagionali della squadra, ma anche su quanto sia stato realmente compreso il valore del lavoro svolto finora.

Lazio-Lecce, scontro totale in diretta fra Luigi Salomone e Alessandro Fusco

Proprio la qualità delle riserve a disposizione di Gattuso è al centro dell’ultima discussione tra Alessandro Fusco e Luigi Salomone.

In diretta su Radio Radio – Lo Sport, il primo richiama le ultime prestazioni difensive, sottolineando come la squadra abbia saputo gestire le assenze di diversi titolari. Un discorso che riguarda anche la sostituzione di Mattia Zaccagni, con numeri che, secondo l’opinionista, dimostrano l’efficacia delle soluzioni alternative. “Io pure preferisco Zaccagni, però nel momento in cui manca, quello che lo sostituisce (Noslin ndr) in due partite fa un assist e due gol“, osserva Fusco.

Dall’altra parte, la firma de “Il Tempo” riconosce il buon rendimento dei sostituti. Ma invita a non confondere le prestazioni positive con l’assenza di differenze tra titolari e riserve. La Lazio, a suo giudizio, ha gestito bene l’emergenza, ma dovrà ancora affrontare avversarie di livello superiore. “Siccome sei primo alla dodicesima partita e devi ancora giocare con l’Inter, col Como, con la Fiorentina, con la Roma… Aspetterei la fine del girone di andata per mostrarmi così tranquillo“.

Ed è a questo punto che il confronto assume toni personali.

“Tu c’hai una tranquillità che è molto romanista, cioè io non ti capisco. Tu non sei tifoso della Lazio“, accusa Salomone. E da lì scoppia il parapiglia.

Al di là dei toni e dell’ironia della discussione, si torna così su una questione di fondo: il primato in classifica autorizza già a considerare la Lazio una candidata concreta al vertice fino alla fine? Oppure è necessario attendere ancora gli scontri diretti per misurarne le ambizioni?

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT