Da una parte chi chiede conto delle consulenze sulle mascherine, dall’altra chi denuncia una campagna diffamatoria. In mezzo, un istituto che pochi conoscono davvero: l’immunità parlamentare. In commissione Covid, presieduta da Marco Lisei (FdI), l’audizione di Giuseppe Conte torna sul caso dell’avvocato Luca Di Donna, all’epoca collega di studio dell’ex premier: secondo alcune testimonianze rese davanti alla Commissione, avrebbe prospettato ad alcuni imprenditori la possibilità di agevolare i rapporti con l’allora struttura commissariale presieduta da Arcuri. Versioni al momento unilaterali da accertare.

Il nome di Luca Di Donna entra nelle cronache giudiziarie nell’ottobre 2021. L’avvocato, 43enne ordinario di Diritto privato alla Sapienza e già collega di studio dell’ex premier Giuseppe Conte, viene indagato dalla Procura di Roma per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze. L’ipotesi riguardava supposte irregolarità nell’assegnazione di appalti e forniture da parte della Struttura commissariale per l’emergenza Covid, del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia. L’inchiesta penale sul possibile traffico d’influenze è stata archiviata, anche per le modifiche introdotte dalla Riforma Nordio.

In commissione Covid il caso è tornato con le testimonianze di alcuni imprenditori. Secondo i loro racconti, Di Donna avrebbe vantato i rapporti stretti con l’allora premier, prospettando la possibilità di ottenere nuove commesse in cambio di una consulenza del dieci per cento. Sempre secondo quanto riferito in audizione, oltre 450mila euro di soldi pubblici sarebbero stati pagati allo studio. Il M5S respinge la ricostruzione e parla di accuse vecchie per una teoria del complotto basata su un’amicizia mai esistita tra Di Donna e Conte. Conte ha negato di essere mai stato in società o in affari con l’avvocato Di Donna.

“Il suo collega di studio andava da imprenditori, che sono venuti qua a confermarlo, chiedendo soldi e spendendo il suo nome. Io avrei denunciato quel collega, non chi la avverte”, sostiene Galeazzo Bignami (FdI).

La replica dell’ex premier: “Non mi risulta da nessuna parte che l’avvocato Di Donna abbia speso il mio nome. Non c’è nessuna evidenza probatoria, e per querelare una persona dovrei averla. Le vostre invece sono diffamazioni pure e semplici, ma non è possibile querelarvi: ogni volta siete corsi in aula a ripetere lo stesso intervento per poter invocare l’immunità parlamentare”.

L’ex premier Giuseppe Conte al fianco di Marco Lisei, presidente della Commissione Covid

Cosa protegge davvero l’immunità

Il riferimento è all’articolo 68 della Costituzione: un parlamentare non risponde delle opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni. Per le frasi dette fuori dal Parlamento, in tv o sui social, la Corte costituzionale chiede un nesso funzionale. Quelle dichiarazioni sono non punibili soltanto se presentano una sostanziale coincidenza con opinioni espresse in sede istituzionale. Ripetere un’accusa in aula, quindi, può fare la differenza. A decidere se la tutela vale è il voto della Camera, su proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

“L’immunità è un diritto irrinunciabile di qualsiasi senatore e di qualsiasi deputato, non è un diritto disponibile”, puntualizza Lisei. Conte chiarisce: “Era una formula comprensibile all’opinione pubblica. Chiedo che chi mi ha diffamato dica ai colleghi di maggioranza che non intende avvalersi delle prerogative parlamentari. Di fronte a tante diffamazioni, qual è lo strumento per difendere il mio onore e la mia reputazione? Tutto qui”.

La proposta delle dimissioni

Bignami quindi rilancia: “Sono disposto a fare di più: dimettermi da deputato. Andiamo insieme a Montecitorio, firmiamo le dimissioni, lei e io, e ci vediamo in tribunale. Così come lei denuncia me per diffamazione, io denuncio lei per calunnia”.

C’è però un dettaglio: l’insindacabilità copre anche dopo la fine del mandato le opinioni espresse da parlamentare. La Camera, infatti, si è pronunciata anche su casi di opinioni extra moenia di un parlamentare «all’epoca dei fatti deputato». Le dimissioni non cancellerebbero la tutela su quanto già detto, per nessuno dei due.

“Rassegnare il mandato per andare a fare una causa in giudizio? È una baggianata. Una pagliacciata a cui non mi presto”, ha replicato Conte.

Nel video l’estratto dalla seduta in Commissione Covid.