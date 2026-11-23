Il bilancio pluriennale dell’Unione europea 2028-2034 richiede l’unanimità dei Ventisette, e la Germania ha fatto sapere di non essere disposta a dare il proprio via libera finché tutti gli Stati membri non parteciperanno a un nuovo prestito per Kiev. Sono i 45 miliardi che Bruxelles si è impegnata a mettere a disposizione per coprire parte del fabbisogno ucraino del 2027, stimato in circa 70 miliardi. Un nodo che riapre lo scontro con Slovacchia, Ungheria e Repubblica Ceca, già esentate dalle garanzie sul precedente prestito da 90 miliardi concordato nel dicembre 2025.

Il nodo del bilancio

“Ci attende una discussione seria non solo sul bilancio dell’Unione europea per gli anni 2028-2034, ma soprattutto sul nuovo prestito di 45 miliardi all’Ucraina. Come ben sapete, la Slovacchia non ha dato il proprio consenso al primo prestito da 90 miliardi e abbiamo lo stesso intento anche ora, sebbene siamo vittime di un ricatto politico che lega questo prestito all’intero bilancio dell’Unione europea.” Così il premier slovacco Robert Fico, in un video diffuso sui suoi canali social. E sulle conseguenze di una nuova presa di posizione: “Ciò che accadrà riguardo al nuovo prestito all’Ucraina non sarà molto piacevole, ma chi vuole può venire a prendersela con me.”

Prestiti o donazioni

“Ritengo degno di nota il fatto che, in un momento in cui si profilano negoziati di pace, l’Unione Europea voglia prendere in prestito dai mercati finanziari internazionali 45 miliardi di euro per sostenere la guerra in Ucraina e, naturalmente, garantire l’intero prestito, perché sa che l’Ucraina non restituirà nemmeno un centesimo, proprio come è successo con i 90 miliardi. Diciamoci la verità: non si tratta di prestiti, ma di donazioni.” Parole a cui Fico aggiunge la linea di Bratislava: “Nessuno può rimproverare nulla alla Slovacchia: stiamo aiutando l’Ucraina sul piano umanitario come possiamo.”

Per il premier slovacco la posizione non cambia: “Non vedo però alcun motivo per cui dovremmo accollarci prestiti di guerra all’Ucraina, che non fa altro che causare sofferenza.”