Trentaquattro anni dopo via D’Amelio, la domanda è rimasta la stessa: chi ha allontanato la verità sulla morte di Paolo Borsellino? È il cuore dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta, che indagava l’ex capo della Polizia ed ex vertice del Dis Gianni De Gennaro per depistaggio anche in relazione alla scomparsa dell’agenda rossa. Accuse mai arrivate a processo: il gip aveva respinto i domiciliari, non ravvisando gravi indizi di condotte volte a sviare le indagini sulla strage, e il Riesame, chiesto dai pm, era atteso per il primo dicembre. De Gennaro, 78 anni, si è tolto la vita sabato 21 novembre. Sulle circostanze sono in corso accertamenti.

Per Luca Palamara, ex presidente dell’Anm ed ex membro del Csm, che lo conosceva di persona, la notizia è stata “un momento scioccante“. De Gennaro “è stato, con Giovanni Falcone, uno dei protagonisti del primo pentimento di Tommaso Buscetta. Ed è inevitabile che quello che è accaduto contribuisca ad alimentare visioni contrapposte“, ha detto l’ex membro del CSM.

Le domande della famiglia Borsellino

“I familiari si chiedono per quale motivo sia stato dato credito a Vincenzo Scarantino, un pentito che si è poi rivelato fasullo. Perché la polizia dell’epoca, e in particolare La Barbera, uomo di fiducia di De Gennaro, gli credette? La Procura di Caltanissetta ha ritenuto di dover chiedere una misura cautelare perché dalle intercettazioni è emerso il riferimento a carte che dovevano sparire e a pentiti, parlo di Contorno, che non dovevano dichiarare”.

Autorevole e autoritario

Il ritratto è quello di un uomo “che incuteva timore e rispetto“, sempre al centro della vita istituzionale “in modo bipartisan“, anche nelle stagioni più controverse, come il G8 di Genova, vicenda da cui uscì assolto. “Gestire il palazzo del potere, gestire i pentiti, gestire i processi non è mai un’attività facile”.

Su chi accusa i pm, la linea è netta: “Prima di tutto ci vuole rispetto. Non è che il procuratore De Luca si sia alzato un giorno e abbia deciso di prendere questa persona anziché un’altra: c’è stata una cronologia di eventi che ha riproposto la necessità di affrontare questo tema. Ci sono state connivenze, coperture, condanne di soggetti che non erano gli unici responsabili? Sono fatti talmente importanti che il Paese intero ha bisogno di una verità”.