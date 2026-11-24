Lazio-Atalanta del 6 dicembre segnerà il ritorno dei tifosi biancocelesti all’Olimpico. Dopo mesi di assenza dalle partite casalinghe, i gruppi organizzati hanno annunciato il rientro sugli spalti per sostenere la squadra di Gattuso, una settimana prima del derby contro la Roma. La protesta contro Claudio Lotito, però, resta aperta: con l’inizio del 2027 riprenderà la diserzione dello stadio, mantenendo la presenza in trasferta e nelle stracittadine.

La decisione è stata spiegata dagli esponenti del tifo organizzato attraverso una lettera aperta pubblicata sui social. “A dicembre abbiamo deciso di regalarci un mese intero di Lazio“, si legge nel messaggio.

Alla base della scelta c’è la volontà di sostenere la squadra e mister Gattuso, arrivati al primo posto in classifica, e di permettere anche ai più piccoli di tornare sugli spalti. “Per lui, per la squadra, ma soprattutto per tutti quei bambini che hanno aderito alla protesta, abbiamo deciso di rendere omaggio entrando il 6 dicembre alla partita con l’Atalanta“. L’intenzione è accompagnare i giocatori verso il derby: “Caricheremo così i ragazzi prima della stracittadina dando un assaggio dell’ambiente che troveranno il 13 dicembre“.

Tuttavia, è bene sottolinearlo, il ritorno per Lazio-Atalanta non segna una riconciliazione con la società. Nel comunicato, infatti, la Curva Nord contesta ai vertici di non aver fatto nulla per riavvicinare la tifoseria. E precisano che il 6 dicembre la contestazione continuerà dentro lo stadio. Nessun rientro definitivo, dunque: dal nuovo anno torneranno le precedenti modalità di protesta, con la presenza in trasferta e ai derby. Eventuali altre partite all’Olimpico saranno poi valutate e decise dalla stessa tifoseria.