"La stragrande maggioranza dei parlamentari non sa neanche su che cosa è chiamata a esprimere il voto. E penso che, se lo sapessero, il 50% più uno non sarebbe disposto a votare a favore"

L’Europa riscrive le regole del farmaco. Domani, 25 novembre, il Parlamento europeo è chiamato a dare il via libera definitivo al pacchetto farmaceutico, cioè la prima revisione organica della legislazione Ue sui medicinali dal 2004. Il pacchetto ha due pilastri: una direttiva che istituisce il nuovo codice dell’Unione relativo ai medicinali per uso umano e un regolamento che ridisegna le procedure di autorizzazione e i compiti dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA). L’accordo politico tra Parlamento e Consiglio è stato raggiunto l’11 dicembre 2025. La commissione Salute pubblica dell’Eurocamera lo ha approvato a marzo e il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 28 settembre. Resta l’ultimo passaggio in plenaria, di norma una formalità. Gli obiettivi dichiarati da Bruxelles sono un accesso più equo alle cure, la prevenzione delle carenze, gli incentivi all’innovazione e la riduzione dell’impatto ambientale dei medicinali.

Il voto che nessuno ha letto

Per l’avvocata altoatesina Renate Holzeisen la partita si gioca tutta sul tempo: “Sono convinta che la stragrande parte dei parlamentari non sappia neanche su che cosa è chiamata a esprimere il voto. E sono convinta che, se lo sapessero, il 50% più uno non sarebbe disposto a votare a favore. Per questo è importante insistere quantomeno per un rinvio alla plenaria di dicembre, se non a gennaio”.

La posta in gioco, nella sua lettura, va ben oltre la tecnica normativa: “Con questi due atti legislativi si priverebbe l’essere umano definitivamente della sua dignità umana. Si cementerebbe la previsione che sostanze che di fatto sono costituite e funzionano come prodotti di terapia genica vengano anche in futuro immesse sul mercato come asseriti vaccini, senza i necessari studi di genotossicità, cancerogenicità e mutagenicità. Avremmo così sempre più cosiddetti vaccini che provocano ciò che abbiamo già visto con i cosiddetti vaccini Covid-19″.

Emendamenti nella casella di posta

Le carte, assicura, sono già sul tavolo di ogni eurodeputato: “Chiedo ai parlamentari, e qui specialmente agli europarlamentari italiani, di andarsi a leggere il comunicato che tutti, senza esclusione, hanno ricevuto la settimana scorsa dal Comitato Medico Scientifico indipendente, composto da professori universitari e medici esperti di medicina e farmacologia. Lì è spiegato per quale motivo l’attuale proposta non deve essere votata e perché si chiede innanzitutto il rinvio. Siamo convinti che i parlamentari, avendo il tempo necessario per guardarsi la questione, a maggioranza direbbero di no, o direbbero che bisogna portare gli emendamenti necessari. Anche quelli li abbiamo già sottoposti a ogni europarlamentare, però non sappiamo se aprono le email e se poi le leggono”.

All’appello segue un avvertimento: “Se domani dovesse passare questo scempio scientifico, etico e giuridico, pubblicheremo l’elenco dei nomi di tutti coloro che hanno votato a favore di questa definitiva privazione dei cittadini della loro dignità umana e della garanzia al rispetto della loro vita e salute”.

La lezione delle mascherine

Dietro la richiesta di un dibattito vero c’è la memoria ancora fresca della pandemia. Le mascherine all’aperto sono il caso di scuola: “In Italia non è stato fatto nella commissione d’inchiesta. Il Congresso degli Stati Uniti, già il 4 dicembre 2024, nella sua relazione finale presta grande attenzione proprio a questo tema e dice che già prima mancavano gli studi che indicassero un’efficacia.

Con una meta-analisi Cochrane è stato poi definitivamente confermato che quella misura non ha avuto alcun senso. E lo scandalo è che ancora oggi si vanno a incassare le sanzioni inflitte ai cittadini per non aver usato le mascherine all’aperto. Nella commissione d’inchiesta provinciale abbiamo dedicato attenzione a questo tema, con una professoressa universitaria di igiene ospedaliera in Germania che ha spiegato nei minimi dettagli che quella misura era assolutamente non sensata”.

Un clic per farsi sentire

Per chi vuole far arrivare il proprio dissenso esiste uno strumento pronto all’uso: “C’è un sito, con una parte italiana, dove sono già inseriti tutti gli indirizzi email degli europarlamentari, ma anche dei deputati della Camera e dei senatori. I cittadini trovano le informazioni e, aderendo e schiacciando un bottone, possono inviare in automatico un appello ai parlamentari europei e nazionali. Si chiama eu-vox.org: in alto a destra trovate la sigla IT, si apre la pagina italiana e basta seguire le indicazioni”.

Il fronte del no, intanto, ha ricevuto un sostegno istituzionale da fuori confine: “L’incaricato del governo slovacco per verificare le conseguenze delle misure Covid ha dato ieri il suo appoggio pubblico all’appello partito insieme a me dal Comitato Medico Scientifico Indipendente”.