Alla vigilia di PSG-Roma, Luis Enrique è tornato a parlare della sua esperienza nella Capitale. Il tecnico spagnolo ha ricordato il suo passato giallorosso durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League, in programma domani sera nella cornice mozzafiato del Parco dei Principi.

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Oggi alla guida del Paris Saint-Germain, Luis Enrique ha allenato la Roma nella stagione 2011/12, alla prima stagione in assoluto dell’era americana. Un’avventura durata soltanto un anno, segnata da risultati decisamente inferiori alle aspettative e conclusa con il settimo posto in campionato. Nonostante le difficoltà, l’allenatore conserva un ricordo positivo della sua esperienza italiana.

PSG-Roma, Luis Enrique: “Un’esperienza molto speciale per me”

Interrogato sul suo passato giallorosso, Luis Enrique ha risposto con affetto, soffermandosi anche sulle lezioni che gli ha lasciato quella stagione.

“Sono passati 15 anni, è stata un’esperienza molto speciale per me”, ha raccontato l’allenatore deli parigini, ricordando anche le sensazioni positive che prova ogni volta che torna nella Capitale anche solo in vacanza.

Poi una riflessione sui risultati e sulle difficoltà incontrate durante la sua stagione romanista: “Le cose possono andare meglio o peggio, ma questa è la vita e bisogna accettarlo“.

Parole che testimoniano il legame ancora vivo tra Luis Enrique e la Roma, nonostante una separazione arrivata dopo appena una stagione. La sfida tra PSG e Roma gli offrirà ora l’occasione di ritrovare da avversario il club con cui ha iniziato la sua carriera vera e propria da allenatore, dopo l’esperienza nel Barcellona B.