Qual è l’impatto della crisi energetica e delle regole comunitarie sull’industria italiana?

Le tensioni in Medio Oriente hanno fatto impennare, come tutti sappiamo, i prezzi di gas e petrolio, ma soprattutto hanno evidenziato il fallimento della strategia energetica dell’Unione europea. La risposta di Bruxelles, affidata alle indicazioni del commissario Jørgensen, punta infatti a un‘austerity energetica basata su razionamenti e contrazione della domanda. La solita metodologia europea: l’austerity. Non ne abbiamo abbastanza dopo un quarto di secolo?

Questo approccio penalizza fortemente l’Europa meridionale, aggravando le asimmetrie normative e bloccando le capacità degli Stati di tutelare le imprese. Questo è il grosso problema.

La crisi energetica e la fragilità dell’Italia

E il nuovo shock energetico si inserisce nella fragilità strutturale dell’Italia. Secondo alcuni probabilmente è la solita litania, no? “Scarsa produttività, frammentazione in microimprese“. Ma la domanda che faccio io è: prima dell’Unione europea non era forse così? Sì, eppure stavamo bene. Come mai? Chi le ha vissute, quelle epoche, se le ricorda.

Aiuti di Stato e credito: l’industria italiana strangolata

E allora la rigida disciplina della dittatura europea sugli aiuti di Stato ha probabilmente impedito a Roma di sostenere l’apparato produttivo, e questo si sta ripercuotendo sulle imprese e sulle famiglie. Negli ultimi quindici anni la manifattura italiana ha perso gran parte della sua capacità produttiva, subendo anche una forte contrazione del credito bancario. Questo è successo in Germania e sta succedendo in Italia. E questo strangolamento finanziario ha favorito la svendita e l’acquisizione di migliaia di famiglie storiche italiane da parte di conglomerati e fondi stranieri.

Green Deal e sovranità energetica

L’ideologia della dittatura europea del Green Deal, imposta senza adeguate coperture alternative e senza un reale dibattito politico voluto dai cittadini, ma creata invece da questa élite che ci sta dominando, rischia di trasformarsi in un suicidio programmato per l’intera economia nazionale.

Quindi, senza una decisa riconquista della sovranità energetica ed economica, l’Italia sarà destinata a perdere la centralità strategica e a trasformarsi da seconda manifattura d’Europa in una periferia impoverita dal mercato unico della dittatura europea.

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