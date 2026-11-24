Dieci ore di audizione, due sospensioni, un video d’archivio e una sfida a colpi di dimissioni. Lunedì 23 novembre Giuseppe Conte è tornato davanti alla commissione d’inchiesta sul Covid per la seconda parte della sua audizione. Il momento più teso è stato la proposta di Galeazzo Bignami di dimettersi tutti e due per affrontarsi in tribunale, che Conte ha liquidato come “una pagliacciata”. Nel finale il presidente Marco Lisei ha denunciato intimidazioni da parte delle opposizioni e ha annunciato che ne parlerà con Ignazio La Russa. Conte, dal canto suo, ha respinto l’accusa di aver mandato gli italiani a morire e ha chiesto le dimissioni di Lisei.

Per Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia in commissione, la seconda seduta ha fatto cadere la maschera. “Dopo una prima audizione autoassolutoria e autoincensante, Conte ha perso il suo finto aplomb, e dai gruppi di opposizione sono arrivati grida, attacchi e minacce pesanti. Hanno preferito buttarla in bagarre piuttosto che rispondere alle domande”. Il nodo più velenoso resta l’immunità parlamentare. “Da mesi ci chiede di rinunciarvi per poterci querelare, ben sapendo che è un diritto indisponibile. Quando Bignami gli ha offerto l’unico modo, dimetterci e vederci in tribunale, ha rifiutato per restare imbullonato alla poltrona. Diffidate da chi chiede ad altri di fare cose che non è disposto a fare lui stesso”.

Chi alza la voce ha già perso la domanda

Lo scambio con il senatore dem Francesco Boccia lascia il segno. “Ci hanno detto che la pagheremo nel prossimo mandato, con una commissione d’inchiesta sulla commissione d’inchiesta. Se non è una minaccia questa, qualcuno mi deve spiegare che cos’è”. Il nervosismo, va notato, viene letto come un sintomo. “Quando all’ex ministro Speranza facciamo ammettere che Green Pass, Super Green Pass e obblighi vaccinali erano strumenti politici non fondati su evidenze scientifiche, è normale che crescano le tensioni: stanno emergendo verità scomode”.

Dalle mascherine alle procure

Sul tavolo restano gli acquisti. “Per mascherine probabilmente non utili, e lo verificheremo in base agli studi, sono stati pagati miliardi di soldi pubblici su cui persone vicine alla sinistra hanno fatto affari, con provvigioni di centinaia di milioni”. I confini restano chiari: una commissione non emette sentenze. “Se emergeranno ipotesi di reato confidiamo che la magistratura intervenga, per il principio dell’azione penale obbligatoria. In ogni caso depositeremo la relazione nelle procure competenti e stiamo preparando segnalazioni all’autorità giudiziaria. Cerchiamo la verità, non una verità. Dobbiamo andare fino in fondo, senza che questo diventi un plotone d’esecuzione o un tribunale”.