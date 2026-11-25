Ebbene sì, le milizie francesi sono già operative in Ucraina. È quanto apprendiamo in questi giorni dai più letti e, soprattutto, più venduti quotidiani nazionali e internazionali, di provata fede liberal-atlantista. Era in effetti un vecchio sogno proibito di Sire Macron, presidente gallico e prodotto in vitro dei Rothschild. Già da anni Macron sosteneva con pervicacia l’esigenza di inviare truppe europee sul fronte bellico ucraino, a combattere direttamente contro la Russia. E adesso dalla teoria si passa alla prassi.

Truppe francesi in Ucraina: l’Europa entra in guerra con la Russia

Si tratta di una scelta sciagurata sotto ogni punto di vista, dacché di fatto comporta l’ingresso dell’Europa nella guerra con la Russia di Putin. Se le truppe europee combattono al fronte contro i militari russi, è evidente che la Russia sia perciò stesso titolata a guerreggiare con l’Europa.

Una volta di più gli araldi di Bruxelles rivelano quanto già da tempo sosteniamo: a volere la guerra con la Russia di Putin è l’Unione Europea, per quanto essa finga ipocritamente che a cercare lo scontro sia soltanto la Russia di Putin.

Macron e l’Ucraina nella NATO: una posizione folle

Oltretutto, come se già di per sé non bastasse, il presidente gallico Macron ha improvvidamente dichiarato che è ora di ridiscutere l’ingresso di Kiev nel Patto Atlantico. Si tratta, con tutta evidenza, di un’altra posizione che non possiamo qualificare se non come folle. Soprattutto se si considera che la causa del conflitto ucraino deve essere ravvisata anche, e non secondariamente, nell’allargamento dell’Occidente negli spazi un tempo di pertinenza dell’Unione Sovietica.

Dunque, se Kiev entrasse a far parte del Patto Atlantico, perciò stesso le basi militari occidentali si troverebbero ai confini con Mosca. Cosa che evidentemente Putin mai potrebbe accettare, come del resto, capite bene, Washington non accetterebbe mai di avere basi russe o basi cinesi in Messico o in Canada.

L’Unione Europea vuole la guerra: quod erat demonstrandum

Anche da questo punto di vista è quindi riconfermato il teorema di partenza: l’Unione Europea vuole a tutti i costi la guerra con la Russia di Putin e si sta davvero impegnando perché essa si realizzi. Le ultime posizioni di Sire Macron ne sono la prova provante. Come si suol dire, quod erat demonstrandum.

Lo dicevamo da tempo, come ricordavo, e ogni giorno non abbiamo che nuove prove per documentare la nostra posizione e per corroborarla. Con buona pace dei tanti che ancora vanno ripetendo che a volere la guerra è la Russia di Putin.

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