Il 17 novembre un consorzio di oltre 200 giornalisti di 50 testate internazionali ha pubblicato un’inchiesta basata su 15 milioni di documenti interni di Deutsche Bank. Ne sono emersi i rapporti con oligarchi russi sanzionati, 582 milioni di dollari di transazioni sospette legate a Jeffrey Epstein, segnalate dalla banca alle autorità Usa nel 2019, e i lunghi affari con Donald Trump, cliente dell’istituto dal 1998. Alla Borsa di Francoforte il titolo è arrivato a perdere il 6%. Secondo chi ha esaminato le carte, i documenti non dimostrano che Trump abbia partecipato di persona ad attività di riciclaggio.

Il titolo di Repubblica su Deutsche Bank, Trump ed Epstein

Il problema sta in come la stampa ha confezionato la notizia: sopra c’è una foto di Trump accanto a Epstein, sotto il titolo “Deutsche Bank, affari poco trasparenti con il miliardario pedofilo, Trump e gli oligarchi russi. E scivola in borsa”. Fabio Duranti vede la trappola nella punteggiatura: “Il miliardario pedofilo, cioè Epstein, non viene nominato. C’è una virgola che rischi di non leggere. E allora leggi ‘affari poco trasparenti con il miliardario pedofilo Trump’, quando la notizia parlava di tre soggetti diversi. Non è per difendere Trump: dobbiamo soltanto deprecare un giornalismo che non è giornalismo, fatto apposta per infangare le persone”.

A spazzare via il dubbio, per Giorgio Bianchi, è l’immagine: “La foto di Trump abbracciato a Epstein richiama subito l’accostamento tra miliardario pedofilo e Trump. Con la Deutsche Bank non c’entra nulla. Una persona normale avrebbe messo l’amministratore delegato o la classica foto della sede”.

La virgola che diffama senza diffamare

Il meccanismo è questo: “Formalmente sono a posto, perché la virgola c’è”, dice Duranti in diretta. “Per noi addetti ai lavori il miliardario pedofilo ha un nome. La signora Maria che compra il giornale, invece, vede Trump, perché la virgola non l’ha neanche notata. La lingua perfetta si tira fuori per difendersi dalle querele, e intanto si costruisce la notizia sulla leggerezza delle persone”.

Il contesto che manca: dai titoli tossici alla Volkswagen

Una notizia senza contesto scompare dopo un minuto. La vera storia, secondo Bianchi, era un’altra: “Correre a dare la notizia per primi non vale niente, perché si tratta di frazioni di secondo. Ma se vai a vedere la storia della Deutsche Bank, i titoli tossici, quello che è successo con la Volkswagen, ti accorgi che il sistema economico tedesco è stato colpito duramente. Quella diventa la notizia. Questi ormai sono organi di propaganda: quella virgola è propaganda, quella foto è propaganda”.