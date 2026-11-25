A Lens il Como aveva segnato nove gol. Ieri sera, contro l’AEK Atene, gliene è bastato uno. Dopo il rigore sbagliato da Da Cunha nel primo tempo, al 57’ Baturina ha servito Luis Milla, che dal limite ha piazzato il pallone sotto l’incrocio. L’1-0 del Sinigaglia ha portato la squadra di Fàbregas a 12 punti in Champions League, in una serata in cui il tecnico aveva, tra l’altro, molta poca scelta (soprattutto davanti).

Infatti, con Kean, Diao, Addai e Jesús Rodríguez indisponibili, al centro dell’attacco ha giocato ancora una volta lo stakanovista Douvikas. E anche a centrocampo mancava un’alternativa importante come Caqueret, fermato da un problema muscolare prima della partita con il Cagliari.

È proprio in virtù di queste assenze che nasce il dubbio di Giancarlo Padovan. In Serie A il Como è quinto a 26 punti, appena uno dietro al Milan. Quanto rischia di pesare, nella corsa al quarto posto “Champions”, dover chiedere sempre agli stessi giocatori di scendere in campo anche in coppa?

Padovan sul doppio impegno: “Il Como si sta spremendo troppo sulle due competizioni”

“Io non mi lascio abbagliare dal risultato”, ha spiegato Padovan a Radio Radio Lo Sport. Il giornalista si aspetta che l’avventura europea del Como prosegua e definisce “straordinaria” la crescita della squadra in Champions. Tuttavia, è sul campionato che ha più di una riserva, soprattutto se Fàbregas continuerà ad avere così poche alternative da schierare. “Ieri aveva otto assenti, e otto assenti per il Como sono tanti”.

Quando il discorso torna al piazzamento finale, Padovan parte da un timore: “Non mi sorprenderei se in campionato perdesse ancora più terreno”. Poi, quasi correggendosi, si sbilancia: “Anzi, ti devo dire che sto maturando la convinzione che non entrerà nelle prime quattro”.