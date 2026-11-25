Il Parlamento europeo ha dato oggi, 25 novembre, il via libera al pacchetto farmaceutico Ue: il nuovo Codice europeo dei medicinali e il regolamento collegato, che mandano in soffitta la direttiva 2001/83 e il regolamento 726/2004. Il testo era in seconda lettura: per modificarlo o respingerlo serviva la maggioranza assoluta di 361 eurodeputati, che nessuna proposta ha raggiunto, e la presidenza lo ha quindi dichiarato adottato. I governi avevano già detto sì in Consiglio Ue il 28 settembre: 26 Stati favorevoli, nessun contrario, Malta astenuta. Tra i favorevoli c’era anche l’Italia.

Il voto è chiuso, ma per chi si oppone alla riforma la questione resta aperta

“È appena stata rigettata la richiesta di rinvio del voto sul nuovo Codice dei medicinali e sul connesso regolamento, ed entrambi gli inaccettabili, molto pericolosi atti legislativi sono stati adottati dal Parlamento europeo”. A denunciarlo è l’avvocata Renate Holzeisen, che da mesi segue l’iter della riforma e ne contesta soprattutto le norme sulle emergenze sanitarie.

“Ora il governo italiano deve impugnarli entro due mesi, ex art. 263 TFUE, davanti alla Corte di Giustizia europea per violazione di tutta una serie di principi del diritto comunitario, se vuole realmente rimediare al madornale errore di aver prestato consenso in Consiglio dell’Ue a questo scempio etico, scientifico e giuridico”.

Va precisato che i due mesi decorrono dalla pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale dell’Ue, non dal voto di oggi, e che uno Stato membro può chiedere l’annullamento di un atto anche se lo ha approvato in Consiglio.

Il ruolo di governi ed eurodeputati nel voto sul Codice dei medicinali

Le critiche non riguardano solo Palazzo Chigi. “Tutto questo è potuto accadere perché né i governi, incluso quello italiano, né tantomeno i parlamentari, nessuno escluso, si sono interessati in tempo della questione, lanciando l’allarme e agendo per convincere e trovare le maggioranze. Dai nostri governi e parlamentari ci aspettiamo ben altro”.

Alla vigilia il sospetto era già esplicito: “La stragrande maggioranza dei parlamentari non sa neanche su che cosa è chiamata a esprimere il voto”.