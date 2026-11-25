Una lettera scritta per la stampa che alla stampa non arriva mai. Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia ed ex direttore della DIA, era indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Dopo la sua morte sono emerse quattro lettere datate 17 novembre, una delle quali indirizzata a chi avesse voluto pubblicarla. Il Corriere della Sera ne ha anticipato pochi stralci, tra cui l’accusa rivolta al procuratore Salvatore De Luca: essere arrivato dove nemmeno la mafia era riuscita ad arrivare.

Il primo mistero sta tutto in quel foglio. Un uomo con la sua esperienza sapeva bene come far arrivare un messaggio a destinazione. Sarebbe bastata una raccomandata ai maggiori quotidiani, scritta di suo pugno, e nessuno avrebbe potuto metterne in dubbio l’autenticità. Invece la lettera è rimasta su un tavolo, a disposizione degli stessi colleghi che l’avrebbero sequestrata per poi decidere cosa rendere pubblico, e quando. Su quel vuoto si è già aperto lo spettacolo delle congetture, che spesso confina con lo sciacallaggio.

C’è però una domanda che viene prima di tutte le altre: a chi rispondono oggi gli apparati che dovrebbero garantire la sicurezza di un Paese? Sempre più spesso, si ha l’impressione, a interessi che stanno fuori dai confini nazionali. Il caso De Gennaro è l’elefante nella stanza.

Falcone e De Gennaro, una storia che non si può dividere

Nel dibattito di questi giorni la logica latita, soprattutto tra chi attacca De Gennaro e intanto venera Giovanni Falcone come un santo laico. Si dimentica che i due hanno lavorato gomito a gomito e che Falcone si fidava di lui senza riserve. Nel 1994 fu proprio De Gennaro a firmare l’informativa Oceano, un macigno rimasto senza seguito. Vi si ipotizzavano mandanti esterni per la stagione delle stragi e una regia straniera, di matrice atlantica, simile a quella della strategia della tensione.

Il cortocircuito politico è evidente. Una parte della maggioranza accusa oggi i pm nisseni di aver azionato la macchina del fango, dopo averli lodati fino a ieri per il filone mafia e appalti. Ma quella pista era proprio ciò che Falcone e De Gennaro contestavano, perché riduceva le stragi a una faccenda di spiccioli e cantieri.

Resta la lettura di Gioacchino Genchi, che con entrambi ha lavorato. A uccidere De Gennaro, anche in senso metaforico, sarebbero stati quelli che lo avevano protetto fino al giorno prima, e che a un certo punto lo hanno scoperto e reso vulnerabile. Quando un sistema sacrifica uno dei suoi pilastri, la posta in gioco è colossale.

Capaci e la pista del Quirinale

Riletta oggi, Capaci pone più domande che risposte. Perché eliminare Falcone con un attentato tanto spettacolare, quando lo si poteva colpire a Roma con molta meno fatica? Far saltare un tratto di autostrada nei primi anni Novanta richiedeva competenze militari, dall’esplosivo al calcolo della carica: bastavano pochi centimetri di errore e l’auto sarebbe soltanto sobbalzata. Secondo Genchi i telecomandi erano due, e uno non era in mano a Brusca. I corleonesi erano assassini, ma stragi di quella precisione non ne avevano mai compiute.

Il movente, secondo una pista raccontata da chi ha lavorato accanto a Giulio Andreotti, porterebbe al Quirinale. Nella primavera del 1992 esisteva un accordo già scritto: Andreotti al Colle e Craxi a Palazzo Chigi. L’omicidio di Falcone avrebbe fatto saltare tutto.

Allargando lo sguardo, la partita assume i confini di un continente. Un’Italia guidata da Andreotti avrebbe proseguito la distensione aperta da Gorbaciov, avvicinandosi a Mosca e al Medio Oriente. Ne sarebbe uscita un’Europa capace di camminare da sola, senza più bisogno di tutele d’oltreoceano. In Germania, del resto, un uomo con la stessa visione, il banchiere della Deutsche Bank Alfred Herrhausen, era già saltato in aria con la sua auto nel 1989.

Nel video l’editoriale con Giorgio Bianchi e Fabio Duranti