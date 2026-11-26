“È stata la partita più difficile della stagione. Sono contento del risultato“. Dopo il 2-2 del Parco dei Principi, a Luis Enrique hanno chiesto se la Roma fosse stata l’avversaria che più aveva messo in difficoltà il suo PSG in Champions League. Per non lasciare spazio a alcun tipo di dubbio, lui ha addirittura allargato il discorso al campionato.

A colpire l’allenatore dei parigini è stato soprattutto il pressing giallorosso. Sapeva come sarebbe andata a prenderlo la Roma, ha spiegato, ma un conto era parlarne prima della gara, un altro è stato trovare il modo di uscirne. “Non c’è stata una sola azione facile in questa partita“. E a chi giudica le prestazioni dai risultati ha ricordato le gare contro Real Madrid e Manchester United. Per Luis Enrique la Roma avrebbe meritato di vincerle entrambe. “E forse meritava di vincere anche oggi!”.

L’augurio di Luis Enrique per la Roma, tra Champions e scudetto

Quando in conferenza gli hanno chiesto quanto possa servire al PSG una serata così complicata in vista della fase a eliminazione diretta, Luis Enrique ha risposto pensando ancora alla sua ex squadra. “Spero di non ritrovare la Roma in una doppia sfida. Sarebbe molto, molto intensa“. Per rivederla in Champions, lui ha in mente (e affettuosa-mente) un’altra occasione: “Mi piacerebbe rivederla in finale“.

Anche sulla corsa al titolo in Italia si è sbilanciato. Vede i giallorossi in corsa con Lazio, Inter, Como e Milan, per il calcio che giocano e per il valore di Gasperini. Concedendosi anche una naturale preferenza, visto il suo passato: “Mi piacerebbe che la Roma vincesse lo scudetto“.