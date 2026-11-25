Il pacchetto farmaceutico Ue è diventato legge, ma la strada per arrivarci dice molto. Oggi a Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma che riscrive, dopo oltre vent’anni, le regole europee sui medicinali: come si sperimentano, come si autorizzano, come si prevengono le carenze in farmacia. Il testo era già stato concordato con i governi, che si riuniscono nel Consiglio dell’Ue, e lì anche l’Italia aveva votato sì. Al Parlamento restava l’ultima parola. Per cambiarlo o bocciarlo servivano 361 voti, cioè la maggioranza assoluta degli eurodeputati. Nessuna proposta li ha raggiunti, così il testo è passato com’era.

Due leggi, due richieste di rinvio

La riforma si regge su due pilastri. Il primo è il nuovo Codice dei medicinali, una direttiva: fissa le regole comuni, che ogni Paese dovrà poi inserire nelle proprie leggi. Il secondo è un regolamento, che vale direttamente in tutta l’Unione e cambia il funzionamento dell’EMA, l’agenzia europea che dà il via libera ai farmaci. Avrà meno comitati, valutazioni più rapide e autorizzazioni che non andranno più rinnovate periodicamente. Prima del voto finale alcuni eurodeputati hanno chiesto di rimandare tutto a dicembre. Volevano più tempo per esaminare i punti più delicati, come le norme per le emergenze sanitarie e la definizione di vaccino. L’Aula ha detto no due volte: 536 contrari e 118 favorevoli sul regolamento, 507 contro 147 sul Codice.

Come hanno votato gli eurodeputati italiani

Per capire i numeri bisogna partire da cosa si votava. Le due richieste non riguardavano il contenuto della riforma ma i tempi. Votare sì voleva dire rimandare la decisione a dicembre, per avere più tempo per studiare il testo. Votare no voleva dire chiudere subito la partita. E sul calendario la delegazione italiana si è divisa più di quanto ci si aspettasse, a cominciare dai partiti di governo, che a settembre, attraverso l’esecutivo, avevano già dato il loro sì alla riforma in Consiglio.

Il caso più evidente è quello di Fratelli d’Italia, il partito della premier, che ha cambiato posizione da un testo all’altro. Sul Codice dei medicinali tutti i suoi eurodeputati presenti in Aula hanno votato per il rinvio. Sul regolamento che riguarda l’EMA, invece, solo Sergio Berlato e Daniele Polato hanno chiesto più tempo. Tutti gli altri hanno votato per andare subito al voto finale.

Anche la Lega si è spaccata sul regolamento. Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri e Raffaele Stancanelli erano per il rinvio, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint e Silvia Sardone contro. Sul Codice, invece, tutto il partito ha chiesto di rimandare. Roberto Vannacci, oggi nel gruppo Europa delle Nazioni Sovrane, ha votato per il rinvio in entrambi i casi.

Sul fronte opposto le scelte sono state lineari. Forza Italia, terzo partito della maggioranza, ha votato contro il rinvio su tutti e due i testi, come Pd, M5S e Avs. Sulla stessa linea l’altoatesino Herbert Dorfmann della Svp.

Cosa succede adesso con le nuove regole sui farmaci

Ora la riforma sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ue, il bollettino in cui escono le leggi europee, e da lì cominceranno a contare i tempi per applicarla. Chi l’ha sostenuta, a partire dal presidente della commissione Salute pubblica dell’Eurocamera Adam Jarubas, la presenta come una risposta concreta: servono “nuove terapie per bisogni medici insoddisfatti”.