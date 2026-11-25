Svilar 7

Una parata bassa da cineteca, una col piede da hockey, a cancellare un infinitesimale concorso di colpa in occasione del primo gol dei transalpini.

Mancini 6,5

Sta meglio e, finché il carburante non fa accendere la spia della riserva, non si limita a contenere, ma è partecipe del rilancio dell’azione.

N’Dicka 7

Sorpreso in occasione del gol di Zabarnyi, per il resto è dominante.

Hermoso 8

Fa quasi tutto, meritandosi anche il lusso di due ghiotte occasioni fallite, dopo aver segnato il gol al termine di un’azione che lui stesso aveva avviato. Líder Máximo, anzi Mario.

Molina 6+

Un apporto forse poco appariscente, ma concreto a tutta fascia. Il pedigree internazionale non si compra al supermarket.

Koné 6,5

Partita da cingolato, con elevata soglia di sacrificio tattico e con continuità da catena di montaggio.

De Roon 7

Una carismatica lezione di contenimento, recupero palla, supervisione della tenuta delle linee e delle distanze.

Wesley 6,5

Partita operaia, ma da operaio specializzato, con gli straordinari costituiti dai guizzi con i quali ha accompagnato l’azione.

Pisilli 7

A tutto campo, a volte sbagliando qualcosa, ma recuperando palloni a beneficio di tutta la Roma, con soglia di sacrificio che è indice di maturità tecnica e tattica.

Soulé 7,5

L’anima della fase offensiva, la spina nel fianco del PSG.

Castro 6

Se uno prende tutte quelle botte, pur non facendo cose appariscenti in avanti, vuol dire che la sua presenza è utile.

Cristante 7

Con lui la palla è lucida non solo per la pioggia.

Dybala 6+

Ricami e conservazione di palla con l’ombrello della classe.

Ghilardi 6,5

Subentro di qualità nelle due fasi.

Malen 7

Quando è entrato, ha dato ancora più senso alle scelte iniziali di Gasp.

Lulli 6,5

Subito in partita, segno di qualità che accelera l’acquisizione di maturità.

Gasperini 8

Altro che turnover…firma con scelte sorprendenti per i tifosi giallorossi e disorientanti per i francesi una delle più autorevoli serate europee della Roma.

Paolo Marcacci