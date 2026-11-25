Un punto strappato a Parigi, sul campo dei campioni d’Europa, che per la Roma vale più della classifica. Al termine di PSG-Roma, Marten de Roon parla di prestazione e risultato, dei paragoni con l’Atalanta di Gasperini e dei sogni da tenere a bada: “Siamo ancora a novembre, però dobbiamo essere fiduciosi dopo prestazioni così.”

Una grande serata: un gran segnale quello che dà la Roma contro i migliori del mondo.

Siamo orgogliosi e contenti della prestazione e soprattutto del risultato, perché le prestazioni c’erano state anche contro Real Madrid e Manchester, ma il risultato non lo avevamo portato a casa. Oggi almeno siamo riusciti a portare a casa un punto contro la squadra più forte del mondo. Credo conti molto la reazione dopo il 2-1, quando potevamo anche sciogliersi: abbiamo difeso forte in spazi aperti, abbiamo corso come matti e abbiamo trovato anche il 2-2. Mario è andato vicino pure al 3-2, ma alla fine credo sia il risultato giusto. Questo dà fiducia per le prossime partite.

Marten, questo era l’esame di maturità che serviva alla Roma anche per capire a che livello fosse, lo ha detto Gasperini. La Roma non ha mai sbagliato l’approccio, né contro il Real Madrid né contro il Manchester, e nemmeno oggi. Però oggi è stata costante per tutti i 90 minuti.

Nel primo tempo abbiamo sofferto un pochino, perché abbiamo concesso troppa palla a loro, troppo possesso. Contro questa squadra è anche normale, perché sono veramente bravi. Però era importante cambiare passo, non giocare solo bene o fare la prestazione, ma portare a casa il risultato. Quello che conta è fare risultato in casa del Paris Saint-Germain, e questo ci dà qualcosa.

Tu sei stato grande protagonista di quell’Atalanta di Gasperini, che a un certo punto è sembrata una macchina perfetta. Quanto manca a questa Roma per raggiungere quei livelli? E cosa manca?

Credo che siamo sulla buona strada. Le prestazioni, come ho detto prima, ci sono, e in campionato stiamo viaggiando forte. Anche con l’Atalanta, il primo anno in Champions, abbiamo fatto fatica: non abbiamo vinto le prime 3 o 4 e poi siamo partiti. La Roma è sulla buona strada, e credo che la rosa sia davvero larga, perché si è visto anche oggi: con un paio di cambi abbiamo fatto bene. Dobbiamo continuare così e, secondo me, la Roma deve avere obiettivi come quello di oggi, misurarsi con i più forti.

La Roma può sognare in grande? Non ti nomino quella parola che magari i tifosi non vogliono sentirsi dire.

Sognare bisogna sempre, però dobbiamo guardare partita per partita: se sogni troppo, non fai queste prestazioni. Dobbiamo stare concentrati sulle prestazioni, sul nostro livello, migliorare ogni giorno quello che facciamo a Trigoria. Stiamo lavorando forte e poi vediamo con calma. Siamo ancora a novembre, però dobbiamo essere fiduciosi dopo prestazioni così.

Dicevi prima che serviva invertire la tendenza. Poteva essere un rischio, anche a livello interiore, non avere questa riprova? Le due partite contro Manchester e Real potevano pesare a posteriori più di quanto già non fosse stato?

Di solito lo vedi subito, alla partita dopo, e in campionato abbiamo sempre reagito molto bene. Però era importante per noi, a livello interiore, fare risultato contro una grande squadra. Anche nello spogliatoio dicevamo: peccato, perché abbiamo meritato di più. Però alla fine meriti solo dopo 90 minuti. Oggi possiamo dire che abbiamo meritato questo punto.

La classifica è ancora aperta, secondo voi dall’interno? Mancano 3 partite: un playoff è alla portata?

Certo, dobbiamo crederci. Questa prestazione ci dà fiducia, ma abbiamo 3 partite, sono 9 punti, 2 in casa. Dobbiamo essere fiduciosi ed essere di questa qualità come stasera.