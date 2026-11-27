Marc Márquez ha deciso di ritirarsi dalla MotoGP al termine della stagione 2026. Il Gran Premio di Valencia sarà la sua ultima gara da pilota professionista.

L’annuncio è arrivato poco prima delle prove libere a Cheste. Nel box Ducati il pilota spagnolo ha mostrato dei cartelli alle telecamere: dopo un messaggio di ringraziamento ha scritto “Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP. Abbiamo fatto la storia”. La Ducati ha confermato ufficialmente la decisione.

Il 33enne di Cervera si ferma dopo aver conquistato, la settimana scorsa a Portimão, l’ottavo titolo nella classe regina e il decimo complessivo in carriera. Con questo risultato eguaglia Giacomo Agostini per numero di titoli in MotoGP e supera Valentino Rossi sia nella classe regina (7) sia nel totale delle classi (9). Aveva un contratto con Ducati fino al 2028.

La carriera di Márquez è fatta di numeri eccezionali. Ha vinto il titolo di 125cc nel 2010 e quello di Moto2 nel 2012, poi è arrivato in MotoGP nel 2013 con Honda e ha conquistato il titolo da rookie, diventando il più giovane campione della storia della categoria. Nel 2014 ha vinto le prime dieci gare consecutive della stagione. Tra il 2016 e il 2019 ha messo a segno quattro titoli di fila. In totale, tra tutte le classi, ha superato le 100 vittorie in gara e le 100 pole position.

Il punto di svolta negativo è arrivato nel 2020 a Jerez, quando una caduta gli fratturò l’omero destro. Seguirono diverse operazioni, infezioni, problemi al nervo e anni di difficoltà. Tra il 2020 e il 2023 non riuscì più a lottare per il titolo. Il ritorno al vertice con Ducati nel 2025, dopo sei anni, è considerato uno dei più grandi comeback della storia dello sport. Nel 2026 ha dovuto affrontare ancora problemi fisici e un intervento chirurgico a maggio, ritrovandosi a un certo punto a oltre 100 punti di distacco in classifica. Da lì ha costruito una rimonta storica che lo ha portato all’ottavo titolo.

Márquez chiude una carriera iniziata nel 2013 in MotoGP, fatta di dominio, cadute violente e ritorni considerati impossibili. Valencia diventerà, nei prossimi giorni, il palcoscenico del suo ultimo weekend da pilota. La Ducati dovrà ora riorganizzare la line-up ufficiale per le prossime stagioni.