Una papera al quarto d’ora, uno Stadium che rumoreggia e poi un ribaltone da quattro gol. La Juventus batte 4-1 l’Omonia Nicosia nella quinta giornata di Europa League, ma la serata si era messa male subito: Neto, alla prima presenza dal ritorno in bianconero, esce a vuoto sugli sviluppi di un corner e Satka, di testa, porta avanti i ciprioti davanti a quasi quarantamila spettatori.

La reazione è arrivata con rabbia, e ha un protagonista inatteso. Andrea Cambiaso, bersaglio dei fischi nella prima parte di gara, la pareggia al 37′ con un sinistro dal limite. Sei minuti più tardi arriva il sorpasso: Conceição apparecchia con un passaggio filtrante e Ekhator firma il 2-1 che manda le squadre all’intervallo.

Nella ripresa Spalletti toglie Cabal per Celik e la Juve prende in mano la partita. Boga sfiora due volte il tris, poi al 68′ Conceição ribatte in rete dopo la respinta di Kaminski, su imbeccata di McKennie, entrato da pochi minuti insieme a Koopmeiners e Woltemade. Al 73′ il poker: Cambiaso scarica per Boga, che si accentra, salta un avversario e piazza il destro all’incrocio. In coda spazio a Kolo Muani, al posto di Conceição.

La rete di Ekhator pesa più del punteggio. Tra campionato ed Europa League aveva raccolto appena 24 minuti, frenato da uno stiramento che gli è costato dodici partite. Alla vigilia Spalletti aveva spiegato di volerlo in campo per avere una soluzione in più in attacco, in giorni in cui il tema del centravanti ha tenuto banco. La risposta è arrivata sul campo.

Con il successo la Juventus sale a 13 punti in cinque partite, secondo posto provvisorio, con quattro vittorie e un pareggio, 15 gol segnati e 5 subiti. Fa così un altro passo verso la qualificazione diretta agli ottavi. Il 4-1 premia la reazione, ma lascia un rilievo: alla vigilia Spalletti aveva chiesto una squadra riconoscibile in ogni partita, e l’avvio di Torino, contro un’Omonia diciottesima in classifica, non lo è stato.