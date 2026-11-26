I dati definitivi dell’ISTAT di ottobre 2026 certificano purtroppo un’impennata dell’inflazione in Italia, balzata al 5,5% rispetto al 4,2% di settembre. È una fiammata dei prezzi che, unita a una crescita del PIL inchiodata sotto l’1%, disegna quello che io dicevo anni fa che si sarebbe verificato, mentre tutti ridevano: uno shock di stagflazione. La stagflazione si ha quando ci sono insieme l’inflazione, cioè la crescita dei prezzi, e il calo della produzione, cioè del PIL, il prodotto interno lordo.

Energia e alimentari freschi: da dove nasce il rincaro

L’origine del rincaro è prevalentemente energetica: i beni energetici regolamentati registrano un impressionante +62% su base annua. Ma anche gli energetici non regolamentati segnano quasi un +30% su base annua. Seguono i prodotti alimentari freschi, +7,5%, che vanno a colpire i bilanci delle imprese e delle famiglie. Il cosiddetto “carrello della spesa” sale quindi del 2,3%, mentre i prodotti ad alta frequenza d’acquisto corrono quasi al 6% ed erodono, ovviamente, il potere d’acquisto.

C’è quindi un divario profondo tra l’indice generale al 5,5% e l’inflazione di fondo, ferma al 2%. Per questo non esiste nessuna spirale salari-prezzi.

Perché non è l’inflazione degli anni ’70 e ’80

Ecco, quando qualcuno ride della “liretta” dell’Italia degli anni ’70-’80, in realtà non capisce che stiamo parlando di due cose completamente diverse. All’epoca il potere d’acquisto seguiva l’inflazione, oggi no: la gente è più povera. Questo scarto conferma quindi che la crisi colpisce la produzione industriale, penalizzata da costi di produzione fuori controllo.

Il 26 novembre faccio a Milano un evento nel quale parlo agli imprenditori di come fare pianificazione strategica proprio in queste condizioni di shock esogeni. Molte persone si stanno iscrivendo dal sito valeriomalvezzi.it.

Stagflazione e imprese: sospendere le quote di emissione sulle bollette

Il problema qual è? Il problema per le imprese è che, quando un Paese manifatturiero come il nostro riceve uno shock esterno sui costi energetici, rischia la paralisi produttiva, perché servono decisioni drastiche a tutela dell’interesse nazionale. Quali? Beh, bisognerebbe attuare una sospensione temporanea, o addirittura un blocco totale, del sistema europeo delle quote di emissione sulle bollette. Senza interventi strutturali per sterilizzare gli oneri impropri sull’energia, il Paese rischia di affrontare ondate di chiusure aziendali e un impoverimento generale.

Vedremo cosa dice la dittatura europea in merito a questa proposta di buon senso.

Malvezzi Quotidiani, l’Economia Umanistica spiegata bene | Con Valerio Malvezzi