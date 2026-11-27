Dopo il ritorno delle coppe europee, la Serie A riparte con la tredicesima giornata, in programma da stasera fino al prossimo lunedì 30 novembre. La Lazio guida a quota 32 punti, seguita dalla Roma a 30 e dall’Inter a 29. Alle loro spalle, Milan e Como sono rispettivamente a 27 e 26: proprio i lariani ospiteranno la Juventus nel confronto più atteso della domenica sera.

Dopo l’anticipo del venerdì tra Venezia e Bologna, il programma delle big comincerà sabato 28 novembre alle 18:00 con Torino-Lazio. Il 3-0 contro il Lecce ha permesso ai biancocelesti di difendere il primato e conservare l’imbattibilità. La squadra di Gattuso cerca ora un altro successo contro un Torino reduce dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Napoli.

Alle 20:45 toccherà poi a Inter-Genoa. Il 4-4 di Bergamo ha fatto scivolare i nerazzurri al terzo posto, ma in Champions è arrivata una risposta con il 2-0 contro lo Stoccarda. La squadra di Chivu vuole tornare a vincere anche in campionato per evitare che le due romane si allontanino. A San Siro arriverà un Genoa che nell’ultimo turno ha battuto 2-0 il Sassuolo in trasferta.

Domenica 29 , invece, alle 15:00 sarà la volta di Sassuolo-Napoli. Gli azzurri arrivano dall’1-0 contro il Torino e dal 2-2 sul campo del Manchester City in Champions: due risultati da cui ripartire per risalire una classifica che li vede a quota 18. Di fronte troveranno un Sassuolo in difficoltà, sconfitto anche dal Genoa nell’ultima giornata.

Alle 18:00 la Roma riceverà il Monza all’Olimpico. Il 5-1 sul campo del Parma, quarta vittoria consecutiva in Serie A, ha portato i giallorossi al secondo posto, a due punti dalla Lazio. La squadra di Gasperini arriva anche dal 2-2 contro il PSG e cerca un altro successo per continuare a inseguire la vetta. Il Monza, però, ha ritrovato i tre punti nell’ultimo turno battendo 3-0 la Fiorentina.

Il confronto della serata sarà Como-Juventus, alle 20:45. Cinque punti separano le due squadre: i lariani sono quinti a 26, i bianconeri sesti a 21. Entrambe arrivano da due vittorie tra campionato e coppa: il Como ha battuto 2-0 il Cagliari e 1-0 l’AEK Atene, mentre la Juventus ha superato 4-0 il Venezia e 4-1 l’Omonia. Al Sinigaglia, la squadra di Spalletti avrà l’occasione di accorciare su una diretta concorrente.

Infine, a chiudere la giornata sarà Cagliari-Milan, lunedì alle 20:45. I rossoneri cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato dopo il 5-1 contro il Frosinone. In Europa League è arrivato anche il 4-2 in rimonta sull’Olympiacos, un successo che accompagna la trasferta contro un Cagliari chiamato a reagire al 2-0 subito a Como.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: