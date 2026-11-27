Non poteva non far discutere animatamente, e non risultare divisiva, la frase pronunziata dal parlamentare di Futuro Nazionale Rossano Sasso, il quale ha detto, cito testualmente: “I partigiani comunisti furono vigliacchi”. Sic. Mi siano allora consentite solo alcune considerazioni telegrafiche.

Fascisti contro antifascisti: la contrapposizione che fa comodo al turbocapitalismo

Anzitutto, si continua con la demenziale contrapposizione tra fascisti e antifascisti a più di ottant’anni dalla morte del fascismo. Il potere del turbocapitalismo apolide finanziario ringrazia sentitamente Rossano Sasso per aver contribuito con solerzia a mantenere viva, una volta di più, questa demenziale contrapposizione. Se la si legge in trasparenza, è una contrapposizione buona soltanto a distogliere lo sguardo dalle contraddizioni che insistono sul nostro presente.

Con tutta evidenza, infatti, i tormenti e le sofferenze che dilaniano il nostro tumultuoso presente non derivano né dal comunismo né dal fascismo, che in Europa sono morti e sepolti. Derivano invece dalla violenza anonima del mercato, del neoliberismo, del turbocapitalismo liberal-progressista.

L’antifascismo di Gramsci o di Gobetti era eroico e sacrosanto perché si dava in presenza del fascismo. Il fascismo, oltre a perseguitare i dissidenti, impedì la rivoluzione socialista in Italia, realizzando di fatto un programma molto blando di socializzazione, che non arrivò mai a produrre nazionalizzazioni radicali. La Fiat e la Pirelli, ad esempio, seguitarono a esistere per tutto il fascismo come esistevano prima, senza mai essere nazionalizzate. Sia quel che sia, l’odierno antifascismo in assenza di fascismo, proprio come l’odierno fascismo liturgico, è patetico e funzionale soltanto alla riproduzione del sistema turbocapitalistico.

Partigiani vigliacchi? Le generalizzazioni sciocche di Rossano Sasso

In secondo luogo, la frase di Rossano Sasso va collocata nella ricchissima rubrica delle generalizzazioni sciocche. I partigiani che uccisero il grande filosofo Giovanni Gentile furono indubbiamente dei vigliacchi, e probabilmente il mandante si trovava al di là della Manica, come molta storiografia ha provato a mettere in luce. Ma non furono forse ugualmente vigliacche le infami squadracce che uccisero l’onorevole Giacomo Matteotti, aggredendolo in cinque contro uno? E non furono vigliacchi i fascisti che fecero arrestare Antonio Gramsci nonostante la sua immunità parlamentare, condannandolo al carcere e, di fatto, a una lenta agonia che lo avrebbe portato alla morte?

Insomma, l’onorevole Sasso dovrebbe ammettere serenamente e di buon grado che di vigliacchi ve ne furono su entrambi i fronti. Giganti del pensiero come Antonio Gramsci e Giovanni Gentile meritano senza dubbio tutto il nostro rispetto. Ma di vigliacchi, lo ripeto, ve ne furono su tutti i fronti, come sempre nella storia, peraltro.

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