La Roma pareggia 2-2 sul campo del PSG, l’Inter supera 2-0 lo Stoccarda. Due risultati differenti, ma che non raccontano necessariamente tutto delle prestazioni offerte dalle squadre. E soprattutto delle loro prospettive nella corsa allo Scudetto, che vede entrambe tra le principali protagoniste del campionato.

Riguardo a questo, a proporre una lettura controcorrente è Sandro Sabatini, che durante Radio Radio Lo Sport ha confrontato le due formazioni, arrivando a una conclusione destinata a far discutere: in questo momento la Roma gli sembra più convincente dell’Inter nella lotta per il titolo.

Il giornalista ha sottolineato soprattutto la maggiore freschezza e attenzione dei giallorossi, capaci di mettere in difficoltà il Paris Saint-Germain. Diverso il giudizio sui nerazzurri, apparsi più dipendenti dalle iniziative individuali e ancora vulnerabili in difesa. Una valutazione che mette in discussione la tradizionale etichetta di favorita attribuita all’Inter, indicando nella squadra di Gasperini forse la principale candidata al titolo.

Sabatini sorprende: “Roma più sostanziosa dell’Inter in chiave Scudetto”

Commentando le ultime prestazioni europee, Sabatini ha evidenziato le differenze tra le due squadre, soffermandosi sugli errori del reparto arretrato nerazzurro e sulla maggiore brillantezza della Roma.

“Farò arrabbiare gli interisti, ma oggi per lo Scudetto vedo meglio la Roma: più fresca, più vivace e più convincente dell’Inter. I giallorossi hanno più entusiasmo, più freschezza e vivacità. I nerazzurri vanno avanti con le fiammate dei vari Lautaro o Thuram. E difensivamente spesso si vedono degli errori che mettono paura…“.

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