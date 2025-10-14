“Se la Roma segna, è da scudetto!” ▷ Di Giovambattista infiamma i tifosi giallorossi

La Roma è partita fortissimo in Serie A. Con 15 punti su 18 disponibili, dopo 6 partite la squadra di Gasperini si trova al vertice della classifica a pari punti con il Napoli. Lo scorso anno, sotto la gestione De Rossi – Juric – Ranieri, i giallorossi impiegarono addirittura 15 partite per realizzare 16 punti. Sulla scia del lavoro iniziato nella passata stagione da Ranieri, la mano di Gian Piero Gasperini è più evidente che mai.

Il vero punto di forza è senza dubbio il reparto difensivo. Con soli due gol subiti in 6 partite (Simeone e Kean), la difesa dei capitolini è la migliore del campionato. Più fatica ha finora fatto, invece, l’attacco, con Dovbyk e Ferguson che devono ancora trovare la condizione fisica ottimale.

Di Giovambattista: “Questa Roma può essere ancora migliorata?”

A Radio Radio Lo Sport, Ilario Di Giovambattista ha sollevato una questione: la Roma è al completo oppure è ulteriormente migliorabile?

Intervenuto in diretta, Enrico Camelio ha espresso la sua opinione a riguardo spiegando come, a suo parere, il vero punto di forza dei giallorossi sia il suo allenatore: “Da quando è arrivato Gasperini dico che la Roma è da Champions. Poi non so se ci andrà o meno, ma è una delle favorite per andare in Champions. Gasperini rispetto a Tudor (Juventus) e Juric (Atalanta) è di un’altra categoria“.

Franco Melli sostiene che la Roma sia ancora decisamente incompleta. L’opinionista torna a sottolineare come l’attacco rappresenti il vero tallone d’Achille per Gasperini. Dopo averlo definito come il “peggiore attacco della Serie A“, Melli sottolinea nuovamente come la Roma debba migliorare decisamente nella produzione offensiva: “La Roma è nettamente migliorabile. Soprattutto nella produzione offensiva, anche perché non prende quasi mai gol. Basterebbe anche solo un attaccante che quando gli arriva una palla giusta la mette dentro. Invece fa ancora molta molta fatica…“.

Secondo Di Giovambattista, se Gasperini riuscisse a migliorare la fase offensiva vincerebbe lo scudetto: “La Roma prende raramente gol. Ragazzi, se la Rome fa anche tanti gol vince lo scudetto!“.

Per Alessandro Vocalelli la Roma è sulla buona strada ma ancora lontana dai vertici della Serie A: “La Roma attualmente penso sia al 70/75%. Sta facendo bene, ha una struttura di squadra solida. Può crescere davanti, ma come spirito sta andando bene. Per me, però, non è al livello delle prime tre del campionato. Anche Juventus e Atalanta hanno qualcosa in più della Roma, perché davanti hanno dei giocatori che risolvono le partite. Il salto di qualità non è arrivato dal mercato, quindi te lo deve dare chi hai a disposizione“.

Aldilà delle opinioni, c’è un dato che non può essere smentito: la Roma attualmente è al primo posto. Alle porte l’attende il big match dell’Olimpico contro l’Inter, che farà capire meglio cosa i giallorossi vogliono fare da grandi.