Un calciatore della Juventus, da anni punto fermo della squadra e dello spogliatoio bianconero, è vicino al ritiro.

In questo momento di sosta dei vari campionati per via delle gare di qualificazione ai Mondiali 2026, è tempo di pensare anche ai piani futuri per le varie squadre di club. Magari delle intenzioni sul mercato in vista del nuovo anno, tra la sessione di gennaio che scatterà tra meno di tre mesi e quella estiva.

In casa Juventus qualcosa potrebbe cambiare nel prossimo futuro. A cominciare da quei calciatori dall’avvenire tutt’altro che scontato, elementi non proprio centrali nei piani di Igor Tudor e della società, che potrebbero cambiare aria o dover discutere di eventuali rinnovi di contratto.

Sono cinque i calciatori della Juve attualmente in scadenza di contratto al 30 giugno prossimo. Delicate le situazioni di Dusan Vlahovic e Weston McKennie, sempre più lontani dal rinnovo anche per motivi economici. Due invece gli elementi che potrebbero dire sì ad un prolungamento, ma a cifre ben più basse, come Filip Kostic e Daniele Rugani. Un altro tassello invece, dopo tanti anni al servizio della Juventus, potrebbe addirittura chiudere la sua carriera calcistica.

Pinsoglio in scadenza a giugno: ipotesi ritiro per lo storico terzo portiere della Juventus

Il quinto elemento in scadenza è Carlo Pinsoglio, vera e propria bandiera della Juventus, più considerato un uomo spogliatoio piuttosto che un calciatore di rilievo in campo. Il terzo portiere bianconero è ormai dal 2017 parte integrante della rosa juventina.

Un simbolo dell’ultimo decennio della Juventus, Pinsoglio rischia però di lasciare non solo i bianconeri, ma proprio il calcio giocato in generale a breve giro di posta. Come detto il contratto scadrà a giugno 2026, data nella quale l’estremo difensore nativo di Moncalieri potrebbe decidere di fermarsi definitivamente, appendendo scarpini e guantoni al chiodo.

Secondo la Gazzetta dello Sport il ritiro sarebbe un’ipotesi che Pinsoglio sta attualmente valutando, visto che preferirebbe lasciare il calcio piuttosto che ripartire da una formazione minore o cercare ingaggi a ribasso. Il classe 1990, che l’anno prossimo compirà 36 anni, rischia di stare vivendo il suo ultimo anno da calciatore professionista.

Strana storia quella di Carlo Pinsoglio, portiere cresciuto nel vivaio bianconero ma sempre andato in prestito in giro per l’Italia tra il 2010 ed il 2017, tanto da aver indossato temporaneamente le maglie di squadre come Latina, Modena, Vicenza, Livorno e non soltanto. Da otto stagioni è il terzo portiere della Juve, con cui ha disputato 6 presenze ufficiali, l’ultima delle quali a maggio 2024 contro il Monza.