Una partita decisiva per il secondo posto e per l’assegnazione dei posti Champions, Como Napoli è una delle ultime sfide significative per il nostro campionato. Eppure la partita del due maggio vive un’ora insipida, dove le due squadre si affrontano a viso aperto ma si perdono negli ultimi metri. Il Como inizia bene ma Douvikas viene fermato da un salvataggio sulla linea in avvio. Poi le palle migliori capitano sui piedi di Nico Paz che conferma il lungo periodo di flessione. Personalmente spreca stoppando male in mezzo all’area, dando tempo a Milinkovic di intervenire in uscita bassa. Si riscatta mettendo Diao nelle condizioni di segnare ma Milinkovic replica l’intervento precedente e salva andando bene a terra. Il Napoli ha una buona occasione con McTominay e nulla più nei primi 45 minuti. Regge il risultato di parità per tutto il secondo tempo, le emozioni latitano. Adesso il Napoli deve attendere la partita del Milan per capire se potrà restare al secondo posto. In caso di vittoria dell’Inter non solo sarà scudetto, ma il divario tra la prima e le altre a fine Campionato potrebbe ampliarsi ulteriormente, a riconferma del dominio assoluto nerazzurro, al netto delle narrazioni che nel tempo hanno descritto un campionato combattuto. Nella realtà la squadra di Chivu non ha mai avuto una rivale credibile, lo dicono i numeri di questo Napoli, che stasera ha confermato un trend che va avanti da un anno.