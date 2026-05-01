Carlos Alcaraz è tornato alla Caja Mágica di Madrid, ma questa volta senza racchetta in mano. Fuori dal Mutua Madrid Open per infortunio al polso, il tennista spagnolo ha seguito da vicino l’esordio del fratello Jaime nel torneo Under 16.

Assente dal Masters 1000 a causa di un infortunio al polso destro, il 22enne spagnolo non ha voluto rinunciare a un appuntamento speciale: il debutto del fratello minore Jaime, impegnato nel torneo Under 16 sui campi del Tennis Garden. Sul Campo 7 della Caja Mágica, il giovane Alcaraz, appena 14enne, ha affrontato Pol Mas (15) nel primo turno, imponendosi con autorità con il punteggio di 6-3 6-3.

Il match non è iniziato in discesa per Jaime, con l’avversario capace di partire forte e aggiudicarsi il primo game. Ma con il passare dei minuti, il talento del più giovane dei fratelli Alcaraz è emerso con sempre maggiore chiarezza. Il suo dritto potente e incisivo ha messo in difficoltà Mas, consentendogli di prendere il controllo dello scambio e della partita.

La reazione di Alcaraz alla vittoria del fratello Jaime

Sugli spalti, a pochi metri dal campo, Carlos ha seguito ogni punto con grande partecipazione. Con il tutore ben visibile alla mano destra, “Carlitos” ha applaudito, incitato e persino ripreso alcuni momenti del match con il telefono, quasi a voler conservare un ricordo tangibile del primo passo del fratello nel torneo di casa. Accanto a lui, presenti anche i genitori, Carlos Alcaraz senior e Virginia Garfia, oltre allo zio Tomas Noguera, a testimonianza di un forte sostegno familiare.

Per Jaime, il percorso nel torneo proseguirà ora con una sfida impegnativa contro Rafa Garcia, uno dei favoriti per la vittoria finale. Ma il sogno potrebbe andare anche oltre. Come evidenziato dai media spagnoli, esiste la possibilità di una suggestiva premiazione condivisa. Infatti, se Jannik Sinner dovesse conquistare il titolo nel tabellone principale e Jaime riuscisse a trionfare nell’Under 16, i due potrebbero essere premiati insieme durante la cerimonia conclusiva.

Intanto, a Madrid, il cognome Alcaraz continua a far parlare di sé. Anche lontano dal campo principale, il futuro sembra già in buone mani.