La deputata democratica Sara Jacobs ha citato Candace Owens, Tucker Carlson, Alex Jones e Megyn Kelly durante un’audizione al Congresso con il segretario alla Difesa Pete Hegseth, per sostenere che le preoccupazioni sulla salute mentale del presidente Donald Trump non sono limitate al campo democratico.

Nel corso dell’udienza, Jacobs ha portato come argomento le dichiarazioni pubbliche di alcune delle figure più note del conservatorismo e del mondo mediatico vicino a Trump, per affermare che i dubbi sulle condizioni del presidente siano stati sollevati anche da voci tradizionalmente favorevoli alla sua amministrazione: “Queste preoccupazioni non vengono solo dai democratici” ha detto Jacobs, rivolgendosi direttamente a Hegseth.

Hegseth, ex conduttore di Fox News e membro del gabinetto tra i più vicini al presidente, ha respinto le osservazioni della deputata, difendendo le capacità decisionali di Trump. Il segretario alla Difesa non ha commentato nel dettaglio i singoli nomi citati da Jacobs.

Lo scambio si è svolto nell’ambito di un’udienza più ampia sull’operato del Pentagono. Il tema della salute mentale del presidente era già emerso in precedenti dichiarazioni pubbliche di alcune delle figure citate da Jacobs, sebbene con toni e contesti differenti.