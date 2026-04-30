Roma, da Nusa e Alajbegović alle possibili partenze di Koné e Ndicka: le ultime di mercato

Non è ancora terminata la stagione, con la Roma pienamente in corsa per un piazzamento in Champions League, ma nella Capitale il futuro è già cominciato. Le prime indiscrezioni di calciomercato iniziano infatti a delineare uno scenario destinato a cambiare profondamente il volto della squadra giallorossa.

Il reparto maggiormente interessato sarà senza dubbio l’attacco, da mesi al centro delle riflessioni del tecnico Gian Piero Gasperini. Il suo calcio offensivo, intenso e verticale, necessita di interpreti numerosi e dinamici, caratteristiche che, allo stato attuale, sembrano mancare nella rosa romanista. Diversi addii appaiono ormai probabili: Stephan El Shaarawy, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini sono lontani dal rinnovo, mentre i rientri dai prestiti di Ferguson, Zaragoza e Venturino svuoteranno ulteriormente le opzioni offensive. Anche Artem Dovbyk è destinato alla partenza.

A oggi, resterebbero soltanto Donyell Malen (che verrà riscattato dall’Aston Villa), Matías Soulé e Vaz: decisamente troppo poco per sostenere le ambizioni del nuovo corso tecnico. La parola chiave, dunque, è rivoluzione.

Roma, in estate sarà rivoluzione: i nomi in entrata e in uscita

Sul fronte acquisti, i primi nomi iniziano a circolare. Il sogno porta a Antonio Nusa, talento classe 2005 attualmente al Lipsia. Il prezzo, però, supera i 40 milioni di euro, cifra che impone riflessioni attente. Piace anche Alajbegovic, giovane attaccante del Bayer Leverkusen attualmente in prestito al Red Bull Salisburgo. In questa trattativa potrebbe risultare decisiva la figura di Miralem Pjanic, oggi agente del giocatore ed ex beniamino della tifoseria romanista.

Non solo entrate, però. Il club deve fare i conti con i vincoli del UEFA e del Fair Play Finanziario: servono almeno 80 milioni di euro in plusvalenze. In quest’ottica, i nomi più caldi in uscita sono quelli di Evan Ndicka e Manu Koné.

A complicare ulteriormente i piani c’è l’imminente addio del direttore sportivo Frederic Massara. Le trattative, al momento, risultano congelate in attesa di un nuovo assetto dirigenziale. I candidati principali alla successione sono Tony D’Amico dell’Atalanta e Giovanni Manna del Napoli.

Tutti elementi che fanno presagire un’estate caldissima a Trigoria. La Roma si prepara a cambiare pelle, con l’obiettivo di restare competitiva in Italia e tornare protagonista in Europa.