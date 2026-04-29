Abbiamo smascherato la grande farsa del debito pubblico: ecco i dati che potrebbero far crollare il sistema

L’Italia si attesta come leader nell’Eurozona per il risanamento dei conti pubblici, riducendo il deficit di 6,6 punti percentuali tra il 2020 e il 2025, quindi un primato di virtuosismo del nostro Paese. Il disavanzo è sceso dal 9,4 al 3,1%, superando la performance media europea per intensità e rapidità.

Limiti, regole e pressione fiscale

È ancora insufficiente per uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo del trattato di Maastricht, che sono regole ovviamente fatte in un mondo completamente diverso da quello di oggi e antistoriche. La correzione, quasi doppia rispetto alla media dell’area euro, è stata trainata da entrate tributarie record oltre i 580 miliardi, cioè spremendo come limoni i contribuenti italiani, le famiglie e le imprese.

Il nodo del debito pubblico

Nonostante il successo sul rientro del deficit, rimane critico il nodo del debito pubblico, stabile intorno al 136-137% del PIL, cioè viaggiamo sempre fra il 135-140%. Ora attenzione, io sono anni che spiego queste cose. Il debito pubblico in nessun paese del mondo è fatto per essere ripagato. Il debito pubblico è fatto per produrre interessi speculativi da dare a un sistema di banche private internazionali, perché questo è il debito pubblico. Nessun paese del mondo negli ultimi 80 anni, cioè dal dopoguerra, ha mai rimborsato il debito pubblico in nessun paese occidentale. Quindi è una grande, diciamo, farsa quello che stiamo commentando e dopo decenni mi sono un po’ stancato di vedere che la gente crede a questa farsa.

Confronto europeo e ruolo delle imprese

Comunque, mentre Roma migliora, la Francia stima un deficit del 5,4% e la Germania vede il proprio dato peggiorare verso il 3,3%, spinto da spese per investimenti e difesa. Insomma, il risanamento sta avvenendo con un rigore fiscale. Io questa mattina, come sempre, farò consulenza a un’impresa e vi assicuro che il mondo dell’impresa è stanco di questa situazione. Io il 14 maggio farò un webinar, sono iscritte centinaia di persone, al sito valeriomalvezzi.it, parlerò di strategia. Farò parlare degli imprenditori sulle pianificazioni strategiche aziendali, perché se l’Italia ancora si può salvare è grazie agli imprenditori. Lo so, sono di parte, ma credo che gli imprenditori siano quelli che producono, danno posti di lavoro e creano, al di là di quella che è la letteratura giornalistica ormai da 40 anni, le possibilità del nostro Paese di andare avanti.

Malvezzi Quotidiani – L’economia umanistica spiegata bene con Valerio Malvezzi