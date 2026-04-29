Il numero uno della classifica mondiale non si ferma più: sulla terra di Madrid arriva la 25esima vittoria di fila.

Jannik Sinner è un rullo compressore. Il campionissimo di San Candido supera in due set (6-2, 7-5) Cameron Norrie e si qualifica per i quarti di finale del Masters di Madrid, dove affronterà uno tra Kopriva e Jodar. Sinner gioca un’altra gara sontuosa e mette in mostra un tennis straordinario, concedendo le briciole al 30enne britannico.

L’italiano, però, proprio al termine della sfida contro Norrie lancia una frecciatina nemmeno tanto velata all’organizzazione dell’Atp di Madrid: “È davvero inusuale per me giocare alle 11 del mattino, ma non mi importa tanto essermi dovuto alzare presto per giocare questo match. In ogni caso, sono convinto che occorra rivedere la programmazione della sessione serale visto che disputare due partite dopo le 20 è troppo tardi, si rischia di finire dopo mezzanotte e chiaramente costringe tutti ad apportare delle modifiche in base al programma“.

Sinner, però, adesso è concentrato esclusivamente sul campo dove potrebbe arrivare un clamoroso poker dopo i tre trionfi consecutivi ai Masters di Indian Wells, Miami e Montecarlo. Ci riuscirà secondo voi alla fine?