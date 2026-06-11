Lotito non vende la Lazio, arriva il comunicato: “Ma è un atto dovuto…”

LOTITO NON VENDE LA LAZIO: ARRIVA IL COMUNICATO – Nelle ultime ore il mondo biancoceleste è tornato a essere attraversato da voci e tensioni. Tutto è partito da alcune indiscrezioni circolate sui social network, rapidamente diventate virali e arrivate fino ai primi posti delle tendenze. Le voci riguardavano una presunta apertura di Lotito alla cessione del club, ipotesi che ha immediatamente alimentato le speranze dei tifosi.

La risposta della società non si è fatta attendere. In mattinata, infatti, la Lazio ha diffuso un comunicato ufficiale in cui ha smentito in modo netto e categorico qualsiasi ipotesi di vendita del club. Una presa di posizione chiara, volta a spegnere sul nascere ogni speculazione e a ribadire la stabilità dell’attuale assetto societario.

La protesta continua: niente abbonamenti in vista della prossima stagione

Queste nuove indiscrezioni si inseriscono in un contesto già particolarmente delicato. Da gennaio, infatti, una parte significativa della tifoseria ha scelto la via della protesta, disertando lo Stadio Olimpico in segno di dissenso verso la gestione societaria.

Una contestazione che non si è esaurita con il passare dei mesi, ma che anzi sembra destinata a proseguire anche nella prossima stagione. Il tifo organizzato ha infatti annunciato la decisione di non rinnovare gli abbonamenti, una scelta che assume un forte valore simbolico oltre che un impatto concreto, anche sul piano economico e sull’atmosfera delle gare casalinghe.

La rinuncia agli abbonamenti rappresenta un ulteriore irrigidimento dello scontro tra curva e società. Non si tratta più soltanto di assenze sporadiche allo stadio, ma di una presa di posizione strutturata e programmata, che mira a ribadire il dissenso nei confronti dell’attuale gestione.

Il rischio, per la Lazio, è quello di iniziare una nuova stagione con un clima interno tutt’altro che disteso, con ripercussioni sia sull’ambiente sportivo sia sull’immagine complessiva del club.

Lazio, la lettera di Lotito e il tentativo di dialogo

In questo scenario si inserisce anche l’iniziativa raccontata da Il Messaggero, che ha pubblicato una lettera firmata da Claudio Lotito e indirizzata ai tifosi biancocelesti.

Nella missiva, il presidente si è detto disponibile al confronto e al dialogo, aprendo formalmente uno spazio di comunicazione con la tifoseria. Un segnale che, almeno nelle intenzioni, punta a ridurre la distanza tra le parti e a ricostruire un rapporto che negli ultimi mesi si è progressivamente incrinato.

“Il comunicato della Lazio era un atto obbligatorio: vi spiego perché”

A Radio Radio Mattino – Sport & News, Alessandro Fusco ha offerto una chiave interpretativa netta della situazione, sottolineando come la nota diffusa dalla Lazio non debba essere letta come una semplice smentita di routine, ma come un passaggio obbligato sul piano normativo e finanziario.

Secondo quanto riportato, il comunicato della società biancoceleste sarebbe infatti un “atto dovuto e obbligatorio“, legato al fatto che il club è una realtà quotata in Borsa e, in quanto tale, soggetta a precise regole di trasparenza e comunicazione. In questo contesto, ogni eventuale operazione rilevante, come una trattativa di cessione o la ricezione di un’offerta formale, non potrebbe rimanere informale o ufficiosa.

“Il comunicato della Lazio era un atto dovuto e obbligatorio. È una società quotata in borsa, tutto quello che comunica è soggetto ai codici civile e penale e ha delle regole inderogabili. Ci fosse una trattativa o un’offerta, dovrebbe passare per la CONSOB, l’organo di sorveglianza della Borsa, che ne dovrebbe dare comunicazione ufficiale. Finché non c’è una cosa del genere, non esiste trattativa“.

Da qui la conclusione: in assenza di comunicazioni ufficiali da parte degli organi preposti, non si può parlare di trattative in corso né di offerte concrete. Una precisazione che, di fatto, ridimensiona ulteriormente le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sui social e rilancia la lettura di un contesto più legato a rumor non verificati che a reali sviluppi societari.

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