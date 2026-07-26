Il possibile arrivo di Santiago Castro alla Roma continua a essere uno dei temi più discussi del mercato giallorosso. A parlare dell’operazione sono stati Enrico Camelio e Martina Santoro, che hanno espresso opinioni diverse sia sull’attaccante argentino sia sulle strategie del club.

Enrico Camelio ha promosso senza dubbi Castro, ritenendolo un attaccante di valore e adatto alla Roma: “Castro a me piace molto, per me è forte”. Però, il giocatore renderebbe ancora meglio in un sistema diverso: “Si potrebbe completare con Malen in un bel 3-5-2″. Camelio ha però rivelato di essersi informato direttamente e di aver ricevuto una risposta chiara dalla società: “Ho chiesto ma già mi hanno escluso la cosa dalla Roma, quindi si andrà avanti con il 4-3-3”.

Camelio ha poi criticato il mercato dei giallorossi, evidenziando come la priorità resti quella di rinforzare le corsie offensive: “La Roma sta prendendo Castro, non ha preso gli esterni e nessuno dice niente, è vergognoso”.

Anche Martina Santoro ha commentato la situazione, soffermandosi soprattutto sul lavoro della dirigenza. “Massara l’anno scorso ha fatto un mercato discutibile, il giocatore migliore lo ha preso a gennaio. Non meritava un trattamento del genere, ma il mercato dello scorso anno non è stato entusiasmante”.

Santoro ha poi evidenziato l’importanza di Malen nella scorsa stagione: “Secondo me la Roma senza i gol di Malen non sarebbe arrivata in Champions”. Sul mercato, invece, ha aggiunto che “prendere Greenwood avrebbe fatto la differenza, ma perdere Summerville non avrebbe spostato tanto”. Infine ha spiegato quale sia, a suo avviso, la filosofia di Gian Piero Gasperini: “A Gasperini non interessa il prezzo dei calciatori, interessano le caratteristiche”.