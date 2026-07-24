La rivelazione di Damascelli: “Ancelotti? C’era un patto che non è stato rispettato”

La ricerca del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana entra nel vivo dopo la frenata sulla pista più prestigiosa. Pep Guardiola, infatti, ha deciso di non accettare la proposta della FIGC. Un colpo per le ambizioni della Federazione, che aveva puntato sull’allenatore catalano per dare un segnale forte di cambiamento e modernità.

A spiegare la strategia seguita finora è stato Paolo Maldini, protagonista del nuovo corso dirigenziale della Nazionale. Le parole pronunciate ieri dal dirigente hanno rivelato un retroscena importante: prima del tentativo con Guardiola, la Federazione aveva contattato Carlo Ancelotti.

“Era giusto partire dai migliori allenatori del mondo“, il concetto espresso da Maldini, che ha chiarito come la scelta del prossimo CT non sia legata soltanto alla disponibilità immediata di un tecnico, ma alla volontà di individuare una figura capace di guidare un progetto ambizioso.

Il nome di Ancelotti rappresentava una soluzione dal valore simbolico enorme. Un allenatore italiano abituato a vincere ai massimi livelli, con esperienza internazionale e una capacità unica nella gestione dei grandi campioni. La strada, però, si è rivelata complicata: il tecnico ha già intrapreso il suo percorso con la nazionale brasiliana e non sembra intenzionato a cambiare programma.

Dopo il doppio tentativo con due dei tecnici più prestigiosi al mondo, la FIGC dovrà ora valutare le alternative. Maldini ha però lasciato un messaggio chiaro: non sarà una scelta dettata dalla fretta. L’obiettivo resta quello di trovare un allenatore in grado di costruire un’identità precisa, valorizzare i giovani talenti italiani e riportare entusiasmo attorno alla maglia azzurra.

La corsa al nuovo CT resta quindi aperta.

“Maldini non ha mantenuto una promessa fatta con Ancelotti”

A Radio Radio Mattino – Sport & News, Tony Damascelli ha messo in dubbio l’opportunità di rendere pubblici alcuni passaggi della trattativa, in particolare il colloquio con Ancelotti. “Questo casting non è in linea con una grande Federazione“, ha dichiarato Damascelli, sottolineando come la ricerca del nuovo CT dovrebbe essere condotta con maggiore riservatezza e autorevolezza.

Secondo il giornalista, la rivelazione del contatto con Ancelotti avrebbe violato un accordo di riservatezza tra le parti: “Maldini non avrebbe dovuto rivelare il contatto con Ancelotti: così era stato deciso tra le parti“. Una critica che apre una riflessione più ampia sul confine tra trasparenza e gestione strategica delle trattative.

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