Un’arena costruita a 350 metri dal suolo, capace di accogliere circa 46.000 spettatori e affacciata sul deserto saudita. È lo Sky Stadium, uno dei progetti più avveniristici pensati dall’Arabia Saudita in vista dei Mondiali di calcio del 2034.

L’impianto, conosciuto anche come NEOM Sky Stadium, dovrebbe essere integrato nella parte superiore di The Line, la gigantesca città lineare progettata nell’ambito del piano NEOM. Più che un normale campo da calcio, sarà una struttura futuristica concepita per unire sport, tecnologia, spettacolo e sostenibilità.

Sky Stadium – Un’arena costruita a 350 metri d’altezza

Il nuovo stadio viene presentato come la prima grande arena realizzata nel cielo. La struttura non galleggerà letteralmente sopra il deserto, ma dovrebbe essere collocata nei livelli più elevati di The Line, a circa 350 metri dal terreno.

Una posizione fuori dal comune, dalla quale gli spettatori potrebbero godere di una vista spettacolare sul paesaggio circostante. Il pubblico assisterebbe alle partite dall’alto, in un ambiente più simile allo scenario di un film di fantascienza che a un tradizionale impianto sportivo.

La capienza prevista è di circa 46.000 posti, un dato che renderebbe l’arena adatta a ospitare alcuni degli incontri più importanti della Coppa del Mondo.

Quanto costerà lo Sky Stadium

Il costo stimato del progetto si aggirerebbe intorno a un miliardo di dollari. Secondo le tempistiche annunciate, la costruzione dovrebbe iniziare nel 2027 e concludersi entro il 2032, due anni prima dell’inizio dei Mondiali.

L’obiettivo è completare il nuovo colosso sportivo con largo anticipo rispetto al torneo, anche considerando le enormi difficoltà ingegneristiche e logistiche legate alla sua posizione.

Realizzare uno stadio destinato a decine di migliaia di persone a centinaia di metri d’altezza richiederà infatti sistemi avanzati per la sicurezza, i trasporti, il raffreddamento e la gestione dei flussi di pubblico.

Energia solare ed eolica per l’impianto

Uno degli aspetti più ambiziosi riguarda l’alimentazione energetica. La struttura dovrebbe funzionare interamente attraverso fonti rinnovabili, utilizzando soprattutto energia solare ed eolica.

Anche i materiali impiegati nella costruzione dovrebbero seguire i principi della cosiddetta rivoluzione green promossa dall’Arabia Saudita per NEOM.

Il progetto punta quindi a presentare l’arena non soltanto come un’opera spettacolare, ma anche come un modello tecnologico e sostenibile. Un’immagine coerente con la trasformazione che il Paese vuole mostrare al mondo attraverso i Mondiali 2034.

Tecnologia e intrattenimento saranno due elementi centrali del nuovo impianto. L’arena dovrebbe essere dotata di sistemi di illuminazione di ultima generazione, servizi digitali e strumenti capaci di rendere più coinvolgente l’esperienza del pubblico.

Tra le soluzioni previste figurano applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, contenuti in realtà aumentata e tecnologie immersive dedicate ai tifosi.

Durante le partite, gli spettatori potrebbero visualizzare statistiche, replay e informazioni in tempo reale, trasformando l’evento sportivo in un vero spettacolo multimediale.

Saranno inoltre necessari sistemi avanzati di raffreddamento e climatizzazione per contrastare le elevate temperature del deserto saudita.

Come si raggiungerà l’arena sospesa

La posizione della struttura rappresenterà una delle sfide più importanti. Per raggiungere lo stadio, gli spettatori dovrebbero utilizzare ascensori ad alta velocità e sistemi di trasporto autonomo integrati all’interno di The Line.

Il progetto ipotizza l’impiego di speciali capsule senza conducente, capaci di spostare rapidamente migliaia di persone attraverso la città.

Anche il viaggio verso gli spalti diventerebbe così parte dello spettacolo. I tifosi potrebbero osservare il deserto dall’alto mentre raggiungono l’arena attraverso un sistema di mobilità interamente tecnologico.

Le partite dei Mondiali 2034

Il futuristico impianto dovrebbe ricoprire un ruolo importante durante i Mondiali 2034, già assegnati all’Arabia Saudita.

La struttura è stata pensata per ospitare partite della fase a gironi, dei sedicesimi di finale, degli ottavi e anche un quarto di finale.

Non si tratterà quindi soltanto di una costruzione simbolica destinata a impressionare il pubblico. L’arena potrebbe diventare uno degli stadi più utilizzati e riconoscibili dell’intera competizione.

Le immagini delle partite disputate a centinaia di metri d’altezza potrebbero trasformarsi in uno dei simboli mediatici del torneo.

Dopo i Mondiali: calcio, concerti e spettacoli

Il futuro della struttura non dovrebbe esaurirsi con la conclusione della Coppa del Mondo. Terminato il torneo, l’impianto potrebbe diventare una grande arena polivalente, utilizzata per concerti, manifestazioni sportive, spettacoli ed eventi internazionali.

Il complesso potrebbe inoltre ospitare le partite casalinghe di una futura squadra professionistica con sede a NEOM.

In questo modo, lo stadio diventerebbe il centro della vita sportiva e culturale della nuova città, con un calendario di attività distribuito durante tutto l’anno.

Sky Stadium – Il simbolo della nuova Arabia Saudita

L’arena sospesa rientra nel più ampio progetto NEOM, attraverso il quale l’Arabia Saudita vuole trasformare una vasta area desertica in un polo internazionale dedicato alla tecnologia, al turismo e all’intrattenimento.

Al centro del piano si trova The Line, la città lineare progettata per svilupparsi nel deserto attraverso una struttura verticale e ad alta densità, priva del tradizionale traffico automobilistico.

Il nuovo stadio rappresenta quindi molto più di una semplice opera sportiva. È anche una dichiarazione di potenza economica, innovazione e ambizione geopolitica.

Architettura estrema o fantascienza?

Costruire un impianto con queste caratteristiche rappresenterebbe un’impresa senza precedenti. L’altezza, le dimensioni, i trasporti e la necessità di accogliere oltre 46.000 persone renderanno l’opera estremamente complessa.

Se il progetto verrà completato rispettando tempi e caratteristiche previste, lo Sky Stadium potrebbe diventare uno degli impianti più famosi e fotografati al mondo.

Un’arena sospesa sopra il deserto, alimentata da energia rinnovabile e arricchita da tecnologie futuristiche. Più che un semplice stadio, il simbolo dell’enorme ambizione dell’Arabia Saudita per i Mondiali 2034.

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