Guardiola nuovo CT della Nazionale? Damascelli frena: “Il problema è un altro…”

L’ipotesi di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale continua ad accendere il dibattito nel calcio italiano. A rilanciare la suggestione è stato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che nelle ultime ore ha confermato come il nome del tecnico catalano sia realmente tra quelli presi in considerazione per il nuovo corso azzurro.

Intervenendo a margine degli ultimi eventi pubblici e successivamente ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Malagò ha spiegato che la Federazione ha deciso di mantenere aperto il dialogo con Guardiola. Il numero uno della FIGC ha inoltre lasciato intendere che, di fronte a un profilo del calibro dell’ex allenatore del Manchester City, potrebbero essere valutate anche deroghe rispetto ai consueti limiti di budget: “Per lui si possono fare delle eccezioni“, ha dichiarato, precisando però che la corsa alla panchina non riguarda soltanto Guardiola, ma comprende anche altri candidati come Roberto Mancini e Andrea Pirlo.

Le indiscrezioni raccontano anche di un incontro avvenuto nei giorni scorsi a Barcellona tra Maldini, Leonardo e Guardiola, finalizzato a sondare la disponibilità del tecnico spagnolo. Un’operazione affascinante, ma tutt’altro che semplice.

Sul tema è intervenuto anche Tony Damascelli, durante Radio Radio Mattino – Sport & News, esprimendo una posizione decisamente critica. Secondo il giornalista, concentrare il dibattito esclusivamente sul nome del prossimo CT rischia di distogliere l’attenzione dalle vere difficoltà del movimento calcistico italiano.

“Cosa viene a fare Guardiola? Il problema è l’intero sistema italiano“, ha osservato, sostenendo che nessun allenatore, per quanto vincente, possa risolvere da solo criticità strutturali come la formazione dei giovani, la qualità dei vivai e l’organizzazione complessiva del sistema calcio.

Due visioni diverse, dunque: da una parte la volontà della FIGC di valutare anche una candidatura di prestigio internazionale; dall’altra la convinzione che il rilancio della Nazionale passi soprattutto da una profonda riforma del calcio italiano, ben oltre il nome che siederà in panchina.

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