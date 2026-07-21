Salvini rompe il silenzio sul caso Fakir ▷ “Se non minacci e non scalci non corri alcun pericolo”

Il caso di Abderrahim Fakir continua a tenere alta la tensione a Bologna. L’uomo, 43 anni, di origine marocchina e residente a Sasso Marconi, è morto domenica 19 luglio in via Svevo, nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia intervenuta su segnalazione dei residenti per il suo stato di agitazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Fakir avrebbe colpito l’auto delle forze dell’ordine prima di essere immobilizzato a terra con delle fascette ai polsi e alle caviglie, alla presenza anche del personale del 118. Poco dopo il fermo, l’uomo ha accusato un malore ed è deceduto. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e disposto l’autopsia, iscrivendo sei persone in un registro dedicato — i due agenti e quattro operatori sanitari — grazie alla nuova norma dello “scudo” prevista dal decreto sicurezza. Nella notte tra domenica e lunedì si sono registrati scontri a Bologna tra manifestanti e forze dell’ordine, con undici persone rimaste ferite.

Sul caso è intervenuto ai microfoni di Un Giorno Speciale il Vicepremier Matteo Salvini, che ha voluto sottolineare come, a suo avviso, “se uno non dà in escandescenze, non urla, non minaccia e non prende a calci le auto, sicuramente non corre nessun rischio”. Il leader della Lega ha poi rivolto un pensiero alla famiglia della vittima, pur mostrandosi fermo su un punto: “invocare vendetta in Italia nell’anno del Signore 2026 non si può sentire”.

Critico anche verso chi ha organizzato le manifestazioni di piazza, Salvini si è chiesto provocatoriamente: “una manifestazione contro chi? Contro due poliziotti”. Nel suo intervento ha poi difeso l’operato delle forze dell’ordine, ribadendo che con lo scudo penale già in vigore “nessuna impunità” viene garantita agli agenti, ma che questi non debbano essere “sputtanato, indagato” per aver fatto il proprio lavoro.