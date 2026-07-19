SPAGNA-ARGENTINA – LA SPAGNA È CAMPIONE DEL MONDO! La Roja supera 1-0 l’Argentina nella finale di Lusail e torna sul tetto del pianeta quindici anni dopo il trionfo del 2010. A decidere una partita lunghissima è Ferran Torres al 106′, al termine di un assedio durato oltre novanta minuti contro un’Argentina tutta raccolta nella propria metà campo.

La finale racconta due filosofie completamente diverse. La Spagna prende immediatamente il controllo del gioco, domina il possesso e costringe l’Albiceleste a una partita esclusivamente difensiva. La squadra di Scaloni si chiude, abbassa il baricentro e prova a resistere agli attacchi della Roja, ma senza riuscire mai a rendersi realmente pericolosa.

Il dato più impressionante arriva al termine dei tempi regolamentari: per la prima volta nella storia delle finali Mondiali, una squadra chiude i 90 minuti senza effettuare nemmeno un tiro. L’Argentina termina il primo tempo supplementare con 0.00 xG creati e una produzione offensiva nulla, mentre la Spagna continua a spingere alla ricerca del gol.

Un successo storico per la Spagna, che conquista il secondo titolo mondiale della propria storia, raggiunge Francia e Uruguay a quota due trionfi e supera l’Inghilterra ferma a una vittoria. Un trionfo che completa un ciclo straordinario dopo l’Europeo 2024 e la Nations League.

Dall’altra parte resta la delusione dell’Argentina, che non riesce a bissare il successo di Qatar 2022. Per Lionel Messi, con ogni probabilità all’ultimo Mondiale della carriera, arriva un epilogo amaro: dopo aver realizzato il sogno della Coppa del Mondo nel 2022, il fuoriclasse argentino saluta il torneo più importante senza riuscire a chiudere con un altro trionfo.