“Vi spiego come qui in Medio Oriente vedono la famiglia e perché in Occidente cercano di annullarla”

Negli Emirati Arabi Uniti il nucleo familiare resta un pilastro dell’organizzazione sociale, sostenuto da politiche pubbliche dedicate ai cittadini locali: dagli incentivi economici al matrimonio tra emiratini fino all’assegnazione di alloggi o terreni alle nuove coppie. Un impianto di welfare selettivo, riservato a chi possiede la cittadinanza — una quota ridotta della popolazione residente negli Emirati — e pensato per preservare un modello familiare tradizionale che nel resto del mondo arabo-islamico, seppur con declinazioni diverse, mantiene un peso sociale ancora centrale.

È su questo terreno che si muove l’analisi di Melanie Francesca, che da anni osserva da vicino le dinamiche sociali della regione.

Un progetto di vita, non un’emozione passeggera

Francesca descrive così il senso della famiglia nel Golfo: «Una famiglia che non solo ti rende anche rispettabile agli occhi della società, ma ti realizza in quanto uomo. Perché come famiglia devi cominciare a prendere le tue responsabilità, cresci veramente». Nelle sue parole emerge un valore identitario che precede la sfera individuale, sostenuto anche materialmente dallo Stato — ma accessibile solo a chi ha il passaporto emiratino.

La critica al modello occidentale

L’analista contrappone questo scenario alla parabola dell’individualismo occidentale, che fa risalire in parte all’eredità dell’Illuminismo e alla progressiva sostituzione della solidarietà familiare con l’assistenza statale. Così sintetizza il paradosso della libertà senza limiti: “Una società senza barriere, senza limiti, poi diventa il paradosso di una libertà che non può essere gestita dall’essere umano, perché l’essere umano è vorace, vuole sempre di più. E quando non ci sono più limiti, la trasgressione diventa la normalità“. Una dinamica che, a suo giudizio, ha reso più fragile anche la cura degli anziani in Europa, lasciati sempre più soli proprio mentre lo Stato ne assorbe il ruolo un tempo affidato alla famiglia.

Il suo intervento a Un Giorno Speciale | 16 Luglio