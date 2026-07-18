Senzatetto atterrato: ancora una volta nessuno si è accorto di cosa è successo davvero

La rete dell’internet letteralmente sta esplodendo in questi giorni nel commentare a tambur battente l’accaduto di San Benedetto del Tronto nelle Marche, ove un militante del partito del generale Vannacci ha letteralmente riempito di botte un uomo iracheno che, visibilmente in stato di alterazione, stava bloccando il traffico e pronunziando frasi letteralmente oltraggiose.

Vergognoso era indubbiamente l’atteggiamento dell’uomo iracheno, ma ancor più vergognoso è stato l’atteggiamento del militante di Futuro Nazionale. Non deve in alcun modo passare l’idea che la giustizia debba essere gestita privatamente dai cittadini, con eventuali linciaggi e pestaggi. In una condizione normale sarebbero dovute intervenire prontamente le forze dell’ordine a fermare l’uomo iracheno e a comminargli la giusta sanzione per il suo comportamento pietoso e inqualificabile. È invece accaduto l’inverosimile, che molti stanno peraltro attualmente difendendo senza nemmeno sapere quel che dicono. Non si è trattato di giustizia, ma di pestaggio indiscriminato.

Una responsabilità condivisa, non un alibi reciproco

In uno stato normale dovrebbero a questo punto essere puniti tanto l’uomo iracheno, per il blocco del traffico e per le parole ingiuriose, quanto il militante del partito di Vannacci, per il pestaggio di cui si è reso pietosamente protagonista. Il dibattito è, come sempre, polarizzato nei due schieramenti della sinistra fucsia, che celebra l’uomo iracheno, e della destra bluette, che santifica il picchiatore. Due posizioni ugualmente unilaterali ed ugualmente stolte. L’amministrazione della giustizia deve essere monopolio dello Stato, proprio come, per adoperare la nota formula di Max Weber, deve essere monopolio dello Stato l’uso della violenza. Ebbene, tutto il contrario di ciò che è accaduto a San Benedetto del Tronto.

La tragicomica fotografia dell’Italia odierna

La scena è davvero pietosa, non v’è dubbio, e ci restituisce una tragicomica fotografia dell’Italia odierna. Un’Italia in cui abbiamo una parte politica che santifica l’immigrazione di massa come imperdibile occasione di incontro con le differenze e una destra che reagisce addirittura sdoganando i pestaggi e i linciaggi gestiti dai privati, come appunto è accaduto a San Benedetto del Tronto. Si tratta, come testè ricordato, di una fotografia impietosa della condizione italiana odierna, un’Italia che francamente non è degna del suo passato e che anzi ogni giorno di più offende e calpesta la propria grandezza storica, la propria provenienza, la propria derivazione da Dante e da Machiavelli, da Benedetto Croce e da Giambattista Vico.