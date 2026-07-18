Juventus, mercato e prima amichevole: le scelte confermano il ridimensionamento

La nuova stagione della Juventus prende il via con la prima amichevole estiva contro il Basilea, un test utile più per mettere minuti nelle gambe che per cercare il risultato a tutti i costi. Per Luciano Spalletti sarà l’occasione di valutare la condizione del gruppo, provare nuove soluzioni tattiche e dare spazio ai nuovi. Ma dalla formazione schiarata da Spalletti emergono le solite criticità, mancano elementi fondamentali che dovranno arrivare dal mercato, Camillo De Michelis: “La formazione della Juventus nella prima amichevole vede Di Gregorio in porta e Ekhator in attacco. La società ha acquisito Celik anche grazie al decreto crescita, costo annuo di 5 milioni di euro. Serve un portiere ma anche una punta, ora si parla di Kolo Muani e Pellegrini come nuovi innesti per l’attacco”.

Acquisti che non convincono i tifosi, Agresti: “Sono due giocatori completamente diversi, non so se uno dei due è da Juventus. Kolo Muani fa la riserva ovunque va, sembra che la Juve non possa giocare senza di lui. È stato valutato molto in gioventù, non è un prima punta, non sposta gli equilibri. Pellegrino è completamente diverso, ma non sposta nemmeno lui le ambizioni della Juventus. Hanno difficoltà molte squadre a fare mercato, ma i bianconeri ne hanno più bisogno. Celik è un ottimo acquisto, fa più di un ruolo, è affidabile ed è un semi titolare”.

Padovan è d’accordo sull’acquisto del terzino romanista: “Con Celik non dico che risparmia la Juventus, ma è in linea con i rinnovi proposti ad altri calciatori. Il fatto di non pagare il cartellino è un grande vantaggio. La Juventus non è migliorata per nulla, manca un portiere, un regista e una punta. Per prima cosa va preso un centrocampista, le condizioni di Thuram non si conoscono“.